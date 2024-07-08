Общество 08.07.2024 в 11:03

В Улан-Удэ заработал еще один ТОС

Это уже четвертый ТОС в микрорайоне Забайкальский
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ заработал еще один ТОС

В микрорайоне Забайкальский начал свою работу еще один ТОС, сообщили в администрации Улан-Удэ.

Новый ТОС «Первое поле» - уже четвертый по счету в мкрн. Забайкальский, созданный по инициативе местных жителей.

- Активные жители микрорайона вышли с инициативой создания нового ТОСа, потому что микрорайон стремительно развивается и с каждым годом здесь становится все больше горожан. До этого здесь работали три ТОСа - «Забайкальский», «Синегорье» и «Байдонов ключ», - сказал Баир Цыбенов, начальник управления по развитию гражданских инициатив администрации г. Улан-Удэ.

Новый ТОС объединил жителей более 1 тыс. дворов, которые проживают на 11 улицах - Ореховая, Холмистая, Клюквенная, Малиновая, Грибная, Ромашковая, Васильковая, Декабристов, Судутуйская, Лавандовая и Шафрановая.

Активисты ТОС принимают участие в культурных и спортивных мероприятиях района: Сурхарбан, фестиваль по национальным играм и другое.

Также тосовцы помогают нашим землякам на СВО, они плетут маскировочные сети, собирают гуманитарную помощь.

Всего в Улан-Удэ работает 102 ТОСа.

 

Фото: администрация Улан-Удэ

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