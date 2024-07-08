В Улан-Удэ пытаются потушить конфликт в детской школе искусств

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова разбирается в конфликте, возникшем между преподавателями и директором детской школы искусств в Улан-Удэ. Ранее к омбудсмену обратилась одна из педагогов, которая рассказала об ущемлении прав работников образовательного учреждения. По ее словам, директор школы увольнял сотрудников с нарушением Трудового кодекса, также с нарушениями происходило распределение стимулирующего фонда. Кроме того, руководитель позволял себе оскорбления в адрес работников.«Уполномоченный инициировал проведение прокурорской проверки. В связи с допущенными нарушениями директору школы внесено представление. Также возбуждено административное дело по ст. 5.61 КоАП РФ («Оскорбление»). Доводы заявителя об оскорблении будут рассмотрены мировым судьей», - рассказали в аппарате омбудсмена.Там также добавили, что представители администрации Улан-Удэ провели с директором школы «беседу о необходимости соблюдения профессиональной этики педагога и корректного обращения в коллективе».