Общество 08.07.2024 в 11:11

В Улан-Удэ пытаются потушить конфликт в детской школе искусств

Педагоги обвинили директора в нарушениях и оскорблениях
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пытаются потушить конфликт в детской школе искусств
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова. Фото: архив "Номер один"
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова разбирается в конфликте, возникшем между преподавателями и директором детской школы искусств в Улан-Удэ. Ранее к омбудсмену обратилась одна из педагогов, которая рассказала об ущемлении прав работников образовательного учреждения. По ее словам, директор школы увольнял сотрудников с нарушением Трудового кодекса, также с нарушениями происходило распределение стимулирующего фонда. Кроме того, руководитель позволял себе оскорбления в адрес работников.

«Уполномоченный инициировал проведение прокурорской проверки. В связи с допущенными нарушениями директору школы внесено представление. Также возбуждено административное дело по ст. 5.61 КоАП РФ («Оскорбление»). Доводы заявителя об оскорблении будут рассмотрены мировым судьей», - рассказали в аппарате омбудсмена.

Там также добавили, что представители администрации Улан-Удэ провели с директором школы «беседу о необходимости соблюдения профессиональной этики педагога и корректного обращения в коллективе».

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