В Улан-Удэ показывают уникальные, первые в мире фотографии Тибета

Жителям Улан-Удэ представилась редкая возможность посетить выставку, на которой представлены фотографии Тибета, сделанные ученым Гомбожабом Цыбиковым, а также современные фотографии этого региона КНР. Фото почти 125-летней давности предоставил Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (г. Улан-Удэ). А современные фотоизображения были сделаны в ходе экспедиции, участники которой прошли тем же маршрутом, что Цыбиков. Выставка проходит до сентября в Центре креативных индустрий «Хэб-Хаб».Маршрут был определен на основе тщательного изучения дневников Гомбожаба Цыбикова. Они не раз были изданы, но между разными изданиями есть различия, т. к. издатели обрабатывали дневники, сокращали их. Были изучены и оригиналы дневников, которые хранятся в упомянутом институте.По дневникам были определены 176 точек. Местоположение не всех удалось установить. Возможно, за прошедшие годы какие-то села просто исчезли. Но была и другая причина - власти КНР вытесняют топонимы, имеющие монгольское или тибетское происхождение, присваивая различным местам китайскоязычные названия. Но, в итоге, большинство мест Тибета, через которые пролегал путь российского ученого, было найдено.Цыбиковское путешествие тогда назад заняло 251 день. В ходе путешествия он порой делал длительные остановки. В те годы Российская империя соперничала с другими империями за влияние в Монголии и Тибете. Императорское географическое общество выделило Цыбикову финансирование на путешествие - придавало большое значение продвижению в тот край.Буддисты из Российской империи, конечно, посещали Тибет, но информация о нем оставалась устной. Из фотографий, сделанных в Тибете, Императорское географическое общество отобрало 50 лучших, отпечатало и разослала по миру как пример уникального достижения России. Ведь это были первые в мире фотографии очень закрытого Тибета. Его власти жестко запрещали вести там фотосъемку. Фотографии Цыбикова стали мировой научной сенсацией.Фото, кстати, были опубликованы в западном журнале «Нэшнл джиографик». Тогда это было довольно рядовое научное издание. И именно публикация фото Тибета, которые привлекли внимание читателей, подтолкнуло руководство журнала изменить формат в пользу того, какой мы видим сегодня (с широким использованием иллюстраций).Нынешнюю экспедицию по следам Гомбожаба Цыбикова финансово поддержал Российский научный фонд и Минобразования Бурятии. Один из главных результатов стала цифровая карта цыбиковского путешествия с реконструкцией посещенных им мест. Экспедиция прошла без участия представителей китайской стороны. Официальное согласование экспедиции по изучению такого чувствительного для властей КНР региона, как Тибет, могла занять много времени. Поэтому исследователи просто собрались и выехали фактически как туристы или паломники.Возрастное ограничение: 6+