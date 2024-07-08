Жителей Бурятии научать писать гранты по туризму

Жителей Бурятии научат писать и правильно подавать онлайн-заявки на гранты по туризму. 9 июля состоится онлайн-консультация по подаче заявок на гранты в форме субсидии на туринфраструктуру и событийные мероприятия.

Встреча пройдёт в 10:00 в формате ВКС по ссылке. (https://mintur.ktalk.ru/k9gbifpul9gn). Консультацию проведет заместитель министра туризма Дугарова Т.Б.

Напомним, с 24 июня по 19 июля министерство туризма Бурятии проводит отбор получателей субсидии на приобретение туристской инфраструктуры и проведение событийных мероприятий.

Гранты предоставляются по двум направлениям.

Первое направление – это субсидии на поддержку общественных инициатив и проектов по развитию туристической инфраструктуры: оборудование для бассейнов; туристическое оборудование и снаряжение; инфраструктура для людей с ограниченными возможностями здоровья; аудиогиды; кемпинг-стоянки.

Второе направление – это субсидии на поддержку и продвижение масштабных событийных мероприятий, направленных на развитие туризма в регионе.

Заявки принимаются онлайн на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки (https://promote.budget.gov.ru/).

Более подробную информацию можно узнать в министерстве туризма Бурятии.





Фото: Номер один