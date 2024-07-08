Общество 08.07.2024 в 12:27

Жители Бурятии участвуют во Всероссийском конкурсе видеороликов

Это один из промежуточных этапов конкурса «Семья года»
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии участвуют во Всероссийском конкурсе видеороликов

С 1 по 31 июля в России проходит онлайн голосование за лучший видеоролик семьи-участника федерального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» (возрастное ограничение 18+). Видеоролик, набравший наибольшее количество голосов, станет победителем онлайн-голосования «Народная симпатия».

- Голосование открытое, любой желающий может отдать свой голос за семью, по его мнению, достойную победы и всеобщего признания. Видеоматериалы семей размещены в разрезе регионов. Можно выбрать только одну семью и отдать за нее свой голос. Республику Бурятия представляют супруги Ивановы в номинации «Молодая семья». Поддержим голосами наших земляков - Жаргала и Лилию Ивановых! - сообщили в минсоцзащиты Бурятии.

Многодетной семье Жаргала и Лилии Ивановых 10 лет, они воспитывают троих детей. Они - активные участники различных олимпиад и конкурсов, имеют множество грамот и дипломов. С самого детства Жаргал Олегович и Лилия Борисовна прививают детям чувства любви и гордости к Родине, всей семьей ведут активный и здоровый образ жизни.

Отдать свой голос можно на сайте Года семьи по ссылке - https://vk.com/write-224305407, либо по указаниям чат-бота на сайте Года семьи по ссылке - https://семья2024.рф/Press-centr/region-news/10943.

Возрастное ограничение 18+

 

Фото: ru.freepik.com

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