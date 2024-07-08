В Улан-Удэ оценят уровень доступности центра города для маломобильных

10 июля три группы улан-удэнцев пройдут по маршруту «Зеленая линия». Этот пеший маршрут организован в центральной части города. По пути следования люди будут отмечать насколько доступной является «Зеленая линия» для инвалидов-колясочников, мам с детскими колясками, велосипедистов, самокатчиков, граждан, страдающих разными заболеваниями.

Акция пройдет в рамках всероссийского флешмоба, инициированного рядом депутатов Госдумы и компанией «Яндекс» (возрастное ограничение 18+).

В каждой группе будет десять человек. Их сопроводят представители мэрии города и волонтеры. Последние будут в ходе проверки обозначать на Яндекс-картах уровень доступности того или иного места. Проверке подвергнутся не только уличные пространства, но и некоторые здания с массовым пребыванием людей. Группы стартуют от гостиницы «Бурятия», «Чингисхан» и с площади Советов.

Как отмечают организаторы, флешмоб будет ограничен по численности участников. В первый раз решили не привлекать много людей.

При выявлении проблемных участков муниципальные власти наметят проведение мероприятий по их устранению.

Указать на Яндекс-картах свою оценку уровня доступности объектов в столице республики может любой желающий и без флешмоба, просто об этом мало кто знает.

Возрастное ограничение 18+

Фото: Номер один