10 августа полностью ограничат движение на трассе в сторону Баргузинского района

10 августа на 7 часов ограничат движение на региональной дороге в Баргузинском районе. В этот день состоится IV Международный марафон «Чистый Байкал» (возрастное ограничение 0+). Состязания проводятся на призы чемпионки мира из Бурятии, уроженки с. Ярикто, Натальи Соломинской.

- 10 августа на участке автомобильной дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан с 216 км по 230 км с 08.00 до 15.00 будет полностью перекрыто движение для транспорта. В этот день в Бурятии пройдет IV Международный марафон «Чистый Байкал», - сообщили в минтрансе Бурятии.

Минтранс Бурятии просит учитывать данный факт при планировании поездок в этот день.

Фото: Номер один