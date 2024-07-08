В Бурятию привезли еще несколько снегоболотоходов и аэролодку

В лесхозы Бурятии продолжают поступать современные машины для борьбы с огнем в тайге республики. До этого новая техника поступила в Муйский район.

Теперь новые технологичные помощники - три снегоболотохода, прицепы к ним и аэролодку привезли в Селенгинский лесхоз.









- Современная техника позволяет оперативно доставить огнеборцев, провизию и необходимый инвентарь к месту возгорания, большинство лесных пожаров возникают в труднодоступной, непроходимой местности. Именно по этой причине обычные машины скорее усугубят путь к кромке пожара, нежели действительно помогут, - отмечают специалисты лесхоза.

На техническое оснащение всех лесхозов Бурятии выделено свыше 120 миллионов рублей. На эту сумму закуплено 20 единиц различной специализированной техники для 26 лесхозов Бурятии.

Новая техника поступила в рамках реализации национального проекта «Экология», регионального проекта «Сохранение лесов».

Фото: РАЛХ