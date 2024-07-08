В Улан-Удэ идет рост лже-инвестиций и взломов кабинетов Госуслуг

В Бурятии и Улан-Удэ продолжает сохраняться напряженная ситуация с мошенничествами. Поддавшись на уловки злоумышленников, граждане теряют большие суммы денег. Недавно в мае одной из улан-удэнок позвонил мошенник, прикинувшийся представителем сотового оператора. Сообщил, что истекает срок действия ее сим-карты. Выманив из жертвы нужную информацию, преступники в итоге оформили на женщину более 10 микрозаймов на 230 тыс. рублей.Полиция вновь предупреждает граждан, чтобы они не сообщали позвонившим коды из поступающих смс, не верили словам о том, что кто-то пытается оформить на них кредит и надо перевести средства на «безопасный счет» и т. д. Не надо никому сообщать номера карт и коды с их оборотной стороны. Следует иметь в виду, что преступники представляются работниками Центробанка России, сотовых операторов, Пенсионного фонда (ныне Социальный фонд). Они могут сказать, что являются сотрудниками службы безопасности банка, прокуратуры, МВД, ФСБ, следкома и т. д.Надо прекратить телефонный разговор и потом уже самому позвонить по официальному номеру в банк, сотовую компанию и т. д., чтобы уточнить, спросить о сложившейся ситуации. И вам там скажут, что компания вам не звонила, а вы вели разговор с мошенниками.За первую половину этого года в Бурятии было зарегистрировано 2683 преступления с использованием IT-технологий. За аналогичный период прошлого года таких было 2500. Конкретно в Улан-Удэ - 1688 (год назад 1739, т. е. снижение на 3 процента).В структуре подобных преступлений мошенничеств по Бурятии зафиксировано 1247 (год назад 1408). По Улан-Удэ 773 (954, падение на 30 процентов). Отмечается снижение по некоторым видам IT-преступлений.«Но обеспокоенность вызывает преступления, связанные с неправомерным доступом к компьютерной информации. За шесть месяцев этого года зарегистрировано 622 факта неправомерного доступа к такой информации. За аналогичный период прошлого года - 87. По городу Улан-Удэ зарегистрировано 330 фактов. За аналогичный период 2023 года - 74 факта. Мошенники нацелились на личные кабинеты граждан на портале Госуслуг, - говорят в полиции.Общий ущерб от указанных преступлений за полгода составил 337 млн рублей (год назад 237 млн). В этом году, к примеру, 50-летняя улан-удэнка перевела мошенникам 2,5 млн рублей.Гражданам могут по телефону сообщить, что им неверно начислена пенсия, что истек полис медстрахования. Уловок, чтобы выведать персональные денные, номера карт, смс-коды масса. И проблему предлагают решить заочно, удаленным способом. Сегодня рекомендуется отозвать на Госуслугах согласие банкам на обработку персональных данных.Очень беспокоит положение со лже-инвестициями. Горе-инвесторы в Улан-Удэ за июнь перевели преступникам, которые предложили «уникальные выгодные инвестиции», более 30 млн рублей. Люди продают свое имущество, чтобы «инвестировать», залезают в долги, втягивают друзей и родственников.За 2024 год удалось задержать 25 злоумышленников. Но их основная часть находится вне России. Колл-центры, которые заваливают людей звонками, располагаются, например, на Украине, в Прибалтике. Их операторы отлично владеют русским языком, это наследство от СССР.«Допустим, на территории Украины в городе Запорожье расположено 3 колл-центра. Город Днепр - 5 колл-центров, Одесса - три колл-центра, Киев - два... Таких колл-центров огромное количество», - предупреждает полиция.Правоохранители подчеркивают, что финансовым мошенничеством занимаются целые команды из психологов, аналитиков, которые просматривают соцсети (очень хороший источник информации о людях, их родственниках, друзьях, путешествиях, стиле жизни, который отражает финансовое положение человека) и базы данных, компьютерщиков и других специалистов. Это хорошо подготовленные люди. Если они вам позвонили, не надо с ними разговаривать, не надо пытаться их даже «троллить», втягиваясь тем самым в контакт. Просто прекратите беседу.В профилактических целях идет огромная работа. Так, в Улан-Удэ постоянно организуют встречи в трудовых коллективах, идут подворовые обходы, раздаются памятки. Даже в трамваях Улан-Удэ крутят предупреждающие аудиоролики. Если кто-то хочет, чтобы полиция провела встречу по теме мошенничеств для вашего коллектива, то позвоните по номеру в Улан-Удэ 29-56-23 и встреча обязательно будет организована.Фото: «Номер один»