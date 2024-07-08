Общество 08.07.2024 в 15:31

В Улан-Удэ на Элеваторе отремонтируют изношенные трамвайные пути

Параллельно с ремонтом установят ливневки
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ на Элеваторе отремонтируют изношенные трамвайные пути

В Улан-Удэ на Элеваторе отремонтируют трамвайные пути. Ремонт необходим для исключения аварийных ситуаций. Работы будут проводиться в три этапа. Сначала отремонтируют трамвайные пути на участке автомобильного переезда по пр. 50-летия Октября в районе ул. Цивилева. Здесь строители уложат железобетонную плитку.

На втором этапе планируются работы по переносу одной нитки трамвайных путей по направлению к площади Советов примерно на 60 см.

На третьем этапе также запланирован перенос трамвайных путей по направлению на Октябрь. Это необходимо для расширения остановочного кармана на остановке «Элеватор».

Кроме того, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил подготовить все необходимое оборудование, чтобы параллельно с ремонтом путей привести в порядок и часть ливневой канализации.

Рабочее совещание, где обсуждались вопросы по предстоящему ремонту, провел первый заместитель мэра Сергей Гашев.

– У нас возник вопрос по существующей ливневке. Почему вы предлагаете самый легкий вариант: ее заглушку? А куда вода будет уходить? Вы собираетесь сделать отвод по рельефу, хотя основная наша здесь задача сделать ровную дорогу на пересечении с трамвайными линиями, а вы предлагаете завысить трамвайные пути? Нет, рассматривайте второй вариант с заменой трубы, – сказал первый заместитель мэра Улан-Удэ по развитию инфраструктуры Сергей Гашев во время выездного совещания.

 

Фото: администрация г. Улан-Удэ

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трамваи ремонт Улан-Удэ

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