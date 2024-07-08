Владимир Павлов: «Для сотен тысяч людей эта стройка стала делом всей жизни»

«От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с юбилейной датой - 50-летием с начала строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Это важное событие в жизни нашей страны и в жизни каждого бамовца. Для сотен тысяч людей эта стройка стала делом всей жизни, стала школой труда и мужества! Благодаря вам, построены тысячи километров железнодорожных путей, сотни сооружений, построены посёлки и города. Ваши имена вписаны в легендарную летопись магистрали и в историю нашей страны! Сегодня БАМ развивается, БАМ работает и вносит значимый вклад в укрепление нашего Отечества! Спасибо вам за самоотверженный героический труд, искреннюю любовь к родной земле. Желаю всем крепкого здоровья, мира, благополучия, уверенности в завтрашнем дне!, -сказал Владимир Павлов.









В Бурятии отметили 50 лет с начала строительства Байкало-Амурской магистрали. В субботу, 6 июля в Нижнеангарске и Северобайкальске состоялись праздничные мероприятия. На железнодорожный вокзал столицы западного БАМа прибыл поезд с ветеранами Байкало-Амурской магистрали из разных регионов страны.Председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов вместе с главой республики Алексеем Цыденовым в этот день посетили ряд социальных и образовательных учреждений, приняли участие в торжественном шествии колонн ветеранов, работников и семей-бамовцев в Нижнеангарске и Северобайкальске.Руководитель республиканского парламента поздравил бамовцев с праздником и отметил, что Байкало-Амурская магистраль - один из самых значимых масштабных проектов в истории нашей страны.Праздничная программа началась с открытия памятника легендарному автомобилю «Магирус» в Нижнеангарске. В середине семидесятых из немецкого города Ульм на БАМ было доставлено почти 10 тыс. таких самосвалов и грузовиков. С момента появления этих большегрузных машин за ними закрепилась слава автомобилей первопроходцев, автомобилей - строителей Байкало-Амурской магистрали.В Северобайкальске на главной платформе железнодорожного вокзала почётных гостей поезда приветствовали девушки в национальных костюмах. Также их встретили ансамбль русской песни «Жемчужина Байкала», народный фольклорный ансамбль «Гэсэр», делегация и военный оркестр воинской части 7628, глава Бурятии Алексей Цыденов, председатель Хурала Владимир Павлов, заместитель генерального директора - начальник Восточно-Сибирской железной дороги Василий Фролов.После церемонии приветствия почетные БАМовцы, официальная делегация, жители трех районов – Муйского, Северо-Байкальского и города Северобайкальск прошли до центра города в праздничной колонне.Празднование юбилея завершил концерт, на котором выступили артисты из Улан-Удэ, Северобайкальска, Читы, Иркутска, Новосибирска и ряда других городов. Специальными гостями вечера стали группы «Фабрика» и «Дабро». В мероприятии также приняли участие депутаты Народного Хурала Баир Гармаев, Андрей Невьянцев, Александр Парщиков, Бадмадоржо Жигжитов, Баир Цыренов.Фото и видео: Хурал Бурятии