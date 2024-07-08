Сегодня в Улан-Удэ открылась выставка картин о семье и материнстве

Сегодня, 8 июля, в центре современного искусства «Залуу» открылась выставка «Полная чаша», приуроченная к Году семьи в России (возрастное ограничение 0+).

- Семья - это фундамент для любого общества и ключ к благополучию и процветанию государства. Целью выставки является привлечение внимания общественности к семейным ценностям и народным традициям России, - сообщается в аннотации к выставке.

Посетители увидят работы, отражающие тему семьи, доброты, праздника, счастья, материнства и детства. Выставка продлится до 08 августа по адресу: ЦСИ «Залуу», ул. Коммунистическая, 19.

Организаторы выставки: Союз художников Бурятии и центр современного искусства «Залуу».



Действует программа «Пушкинская карта».

Возрастное ограничение 0+

Фото: ЦСИ «Залуу»