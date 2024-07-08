Общество 08.07.2024 в 16:30

Боец из Бурятии скончался в госпитале после тяжелого ранения

Врачи сделали Александру Спиридонову две операции, но спасти его жизнь не смогли
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Текст: Андрей Константинов
Боец из Бурятии скончался в госпитале после тяжелого ранения
Вайбер-чат «Заиграево-инфо.24/7» сообщил о гибели в ходе спецоперации уроженца села Унэгэтэй Александра Спиридонова.

Александр Спиридонов родился 7 мая 1985 года в селе Унэгэтэй. После окончания школы уехал в Улан-Удэ, где жил и работал. Потом вернулся обратно в родное село, женился, в семье родился сын.

В августе 2023 Александр ушёл добровольцем на СВО. В начале июня 2024 получил ранение и буквально через 3 дня опять вернулся на передовую.

«17 июня Александр позвонил домой и сказал, что выходит на передовую. Это был его последний звонок родным. Больше он на связь не вышел. В этот день он получил тяжёлое ранение в голову и много осколочных ранений по всему телу. Александра доставили в госпиталь, где ему сделали две операции. 30 июня он скончался, так и не приходя в сознание. Александр был хорошим мужем и отцом. Товарищи описывают его как доброго, отзывчивого парня, готового всегда прийти на помощь», - рассказали в чате.

Фото: «Заиграево-инфо.24/7»

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