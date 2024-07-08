Общество 08.07.2024 в 16:49

Улан-удэнцы могут узаконить нелегальное подключение к сетям «Водоканала»

В городе объявили акцию «Водная амнистия»
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Текст: Служба информации "Номер один"
Улан-удэнцы могут узаконить нелегальное подключение к сетям «Водоканала»

В Улан-Удэ объявили акцию «Водная амнистия». С 15 июля по 15 августа для потребителей, которые самовольно подключились к сетям водоснабжения и водоотведения, действует упрощённая процедура заключения договоров.

– С 15 июля по 15 августа 2024 года улан-удэнцы могут обратиться в «Водоканал» и легализовать незаконное присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения. С ними будут заключены договоры без применения штрафных санкций и взысканий, – сообщил и.о. директора МУП «Водоканал» Валерий Нагибнев.

Узаконить самовольное подключение к сетям МУП «Водоканал» горожане могут, обратившись в центр обслуживания клиентов по адресу: ул. Красноармейская, 28.

Подробности акции по телефону: 37-99-00.

 

Фото: loon.site

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