Улан-удэнцы могут узаконить нелегальное подключение к сетям «Водоканала»

В Улан-Удэ объявили акцию «Водная амнистия». С 15 июля по 15 августа для потребителей, которые самовольно подключились к сетям водоснабжения и водоотведения, действует упрощённая процедура заключения договоров.

– С 15 июля по 15 августа 2024 года улан-удэнцы могут обратиться в «Водоканал» и легализовать незаконное присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения. С ними будут заключены договоры без применения штрафных санкций и взысканий, – сообщил и.о. директора МУП «Водоканал» Валерий Нагибнев.

Узаконить самовольное подключение к сетям МУП «Водоканал» горожане могут, обратившись в центр обслуживания клиентов по адресу: ул. Красноармейская, 28.

Подробности акции по телефону: 37-99-00.

Фото: loon.site