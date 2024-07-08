Общество 08.07.2024 в 17:00

Осужденных в Бурятии учат плести маскировочные сети

Для них прошел мастер класс от волонтеров
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Текст: Служба информации "Номер один"
Осужденных в Бурятии учат плести маскировочные сети

В исправительной колонии № 7 в Бурятии для осужденных женщин прошел мастер-класс по плетению маскировочных сетей.

- Плести покрытия для маскировки их научила волонтер Центра маскировочных изделий «Байкал» Ганна Жук. Волонтер продемонстрировала женщинам, каким образом вплетать маскировочные материалы в основу сети, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.

Как отметили осужденные, технология изготовления маскировочных сетей достаточно трудоемкая, требует сосредоточенности, внимания, усидчивости.

 

Фото: пресс-служба УФСИН России по Республике Бурятия

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