Общество 15.07.2024 в 09:00

Налог на имущество

Кто освобожден?
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Текст: Номер один
Налог на имущество

Вопрос: «Кто может не платить налог на имущество?» 

Роза В.

От обязанности уплачивать налог на имущество освобождены ряд российских граждан. 

В число льготных категорий входит несколько групп:

1. Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, награжденные орденом Славы трех степеней.

2. Люди, из-за состояния здоровья, находящиеся в непростой ситуации — инвалиды I и II групп; инвалиды с детства, дети-инвалиды.

3. Участники Великой Отечественной войны, других боевых операций по защите СССР и ветераны боевых действий.

4. Чернобыльцы и приравненные к ним категории, включая лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

5. Военнослужащие и лица, уволенные с военной службы, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более.

6. Правом не платить налог на имущество обладают лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия.

Седьмая группа – члены семей военнослужащих, потерявших кормильца. Восьмая группа – пенсионеры и предпенсионеры.

Кроме того, налог на имущество не платят воины-интернационалисты – участники боевых действий в Афганистане и других странах. Освобождаются от налога на имущество родители и супруги погибших при исполнении служебных обязанностей военнослужащих и государственных служащих.

Наконец, стоит отметить, что от налога на имущество освобождаются и лица, использующие свои дома как открытые для посещения библиотеки и музеи.

Освобождение от уплаты налога на имущество полагается и физическим лицам в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров, используемых на земельных участках для ведения ЛПХ или для ИЖС.

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