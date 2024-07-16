Авто с торгов

Вопрос: «Какие есть риски при покупке машины с торгов?»

Леонид Николаевич С.

Среди основных проблем, с которыми есть шанс столкнуться при покупке автомобиля банкрота, выделяют:

Проблемы с документами. Зачастую банкроты не спешат передавать оригинал ПТС и СТС, что вызовет проблемы при попытке регистрации машины покупателем.

Транспортное средство реализуется через арбитражного управляющего. У него отсутствует информация о фактическом состоянии авто, в результате чего покупка может преподнести немало неприятных сюрпризов.

Банкроты нередко вытаскивают из авто все, что только можно, начиная от запасного колеса, заканчивая проигрывателем и дорогостоящими запчастями. Поскольку зачастую осмотр автомобиля при продаже с торгов физически невозможен, существует риск получить совершенно не то, что ожидается.

На имущество банкрота могут накладываться ограничения. Финансовый управляющий может выставить машину на продажу, не сняв обременения, что вызовет проблемы с последующей регистрацией.

Еще один немаловажный момент. Нередко банкроты самостоятельно избавляются от своего имущества, планируя в ближайшей перспективе заявить о финансовой несостоятельности. Поэтому излишне низкая цена на автомобиль должна прежде всего насторожить.