Общество 17.07.2024 в 09:00

Незаконные браки

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Текст: Номер один
Незаконные браки
Номер один

Вопрос: «Какие браки, заключенные за пределами нашей страны, считаются недействительными?» 

Елена Р.

Данный вопрос регулируется статьей 158 Семейного кодекса РФ. В ней подчеркивается, что браки между гражданами РФ и иностранными гражданами признаются в России действительными при отсутствии препятствий, предусмотренных статьей 14 СК РФ.

Список обстоятельств, которые могут препятствовать заключению брака между российским гражданином и иностранцем, в том числе и за пределами страны, не очень велик.

Так, действительными в России не признают браки лиц, из которых одно лицо уже состоит в другом браке; близкими родственниками; усыновителями и усыновленными; лицами, из которых одно лицо или оба являются недееспособными вследствие психического расстройства.

Даже если эти браки были заключены официально в другом государстве между россиянами, либо между гражданами РФ и иностранными гражданами, признанными действительными в нашей стране они не будут.

Кроме того, в нашей стране не признаются браки, заключенные гражданами РФ одного пола, или гражданином РФ и иностранным гражданином одного пола, заключенные за пределами страны. Это тоже – фундаментальный принцип российского семейного законодательства.

В то же время, ч. 2 ст. 158 СК РФ подчеркивает, что браки между иностранными гражданами, заключенные за пределами РФ, признаются в нашей стране действительными во всех случаях, если они соответствуют законодательству тех государств, где эти браки заключались.

То есть, на иностранных граждан, которые заключили брак за рубежом, требования российского законодательства относительно заключения брачного союза не распространяются.

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