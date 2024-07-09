Житель Бурятии взыскал с золотодобытчиков почти полмиллиона рублей за вредную работу

Житель Тункинского района взыскал почти полмиллиона рублей за вредную работу на золотых рудниках Бурятии. Работая 19 лет на золотодобывающие компании, он заработал профессиональное заболевание и частично утратил работоспособность.

- Многолетняя работа под воздействием шума, вибрации и содержания пыли, которые превышали допустимые нормы, стала причиной возникновения профессиональных заболеваний. Врачебной комиссией у мужчины были диагностированы вибрационная болезнь, хроническая обструктивная болезнь легких, и двухсторонняя нейросенсорная тугоухость, - сообщили в службе судебных приставов Бурятии.

В связи с частичной утратой трудоспособности и приобретением профессиональных заболеваний работник обратился с иском в суд за возмещением компенсации морального вреда.

За время своей трудовой деятельности тункинец работал на двух предприятиях. При определении размера компенсации суд учитывал стаж истца в каждой из этих организаций.

- В службу судебных приставов Бурятии поступило два исполнительных документа о принудительном взыскании компенсации морального вреда с двух золотодобывающих предприятий в размере 437 тыс. рублей и 43 тыс. рублей соответственно, - отметили в УФССП России по Бурятии.

На сегодняшний день компенсация морального вреда полностью взыскана и перечислена на счет мужчины.

Фото: loon.site