Общество 19.07.2024 в 09:00

Электронное удостоверение ветерана боевых действий

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Электронное удостоверение ветерана боевых действий
Pixabay

Вопрос: «Какая информация содержится в электронном удостоверении ветерана боевых действий?» 

Матвей П., г. Улан-Удэ

Электронное удостоверение ветерана боевых действий - это пластиковая карта «Мир», объединяющая в себе функции удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты.

На карту наносится информация:

- фамилия, имя, отчество владельца;

- серия и номер удостоверения ветерана боевых действий;

- группа крови;

- сведения о наличии ранений;

- фото.

Такое удостоверение позволяет:

- получать федеральные и региональные выплаты (денежное довольствие, дополнительные выплаты, командировочные и компенсации);

- получать и пользоваться льготами регионов (бесплатный проезд в общественном транспорте, налоговый вычет, оплата лекарств, скидки на оплату жилья);

- оплачивать товары и услуги - как банковской картой.

Электронное удостоверение бессрочно и действует на территории всей страны. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а дополняет его.

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