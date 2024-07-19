Электронное удостоверение ветерана боевых действий
Вопрос: «Какая информация содержится в электронном удостоверении ветерана боевых действий?»
Матвей П., г. Улан-Удэ
Электронное удостоверение ветерана боевых действий - это пластиковая карта «Мир», объединяющая в себе функции удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты.
На карту наносится информация:
- фамилия, имя, отчество владельца;
- серия и номер удостоверения ветерана боевых действий;
- группа крови;
- сведения о наличии ранений;
- фото.
Такое удостоверение позволяет:
- получать федеральные и региональные выплаты (денежное довольствие, дополнительные выплаты, командировочные и компенсации);
- получать и пользоваться льготами регионов (бесплатный проезд в общественном транспорте, налоговый вычет, оплата лекарств, скидки на оплату жилья);
- оплачивать товары и услуги - как банковской картой.
Электронное удостоверение бессрочно и действует на территории всей страны. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а дополняет его.