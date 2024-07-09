Боец из Бурятии погиб, спасая раненых товарищей

10 июля в Улан-Удэ простятся с бойцом 11-й Гвардейской десантно-штурмовой бригады Дагбой Намжиловым. 4 апреля 2024 года он выехал на эвакуацию раненых товарищей, попал под обстрел и сам получил смертельное ранение.Как сообщил вайбер-чат «Кижинга-инфо.24/7», Дагба Намжилов родился 15 мая 1990 года. Учился в школе №32 в Улан-Удэ, после обучался в инженерно-педагогическом колледже по специальности горный техник-технолог.С 2012 по 2016 год служил по контракту. После начала спецоперации возобновил контракт и в апреле 2022 года в составе 11-й десантно-штурмовой бригады был направлен в зону СВО.В начале июня 2022 года Дагба был ранен в боях. После лечения в госпиталях вернулся в свою часть. Бал награжден медалью Жукова.«4 апреля 2024 года его подразделение выдвинулось в направлении Марьинки и попало под обстрел. Дагба с сослуживцем на двух квадрациклах выехали для эвакуации раненых товарищей и сами попали под миномётный обстрел. Его последний выход на связь – «Я триста...». Сослуживцы вытащили его с поля боя в ближайший блиндаж, но спасти его жизнь им не удалось», - рассказали в чате.За отвагу и самоотверженность Дагба Намжилов награжден орденом Мужества посмертно. Дома у него остались дочь, родители, брат и сестры.Фото: «Кижинга-инфо.24/7»