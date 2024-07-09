Жителей Бурятии научат защищать свои данные в интернете

Программа кибергигиены научит взрослых и детей защищать свои данные, безопасно общаться и работать в интернете. Узнать о кибергигиене можно на портале Госуслуг по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/cybersecurity.

- Программа научит создавать надёжные пароли, защитить мобильное устройство, расскажет, как не попасться на фишинг, как распознать звонок мошенника, как стать киберграмотным в 60 лет и как научить ребенка киберграмотности. Раздел уже посетили более 3 млн пользователей, - сообщается в аннотации к программе.

Кроме того, есть еще сайты, где можно научиться защищать свои данные в интернете:

- на сайте «КиберЗОЖ» (https://киберзож.рф/) собраны главные полезные привычки для работы в интернете. Здесь можно узнать, какие пароли лучше не использовать, как определить фишинговое письмо и почему стоит подключить двухфакторную аутентификацию;

- на сайте «Прокачай скилл защиты» (https://прокачайскиллзащиты.рф/) в игровой форме рассказывают, что такое социальная инженерия, как не подхватить цифровой вирус и какие пароли создавать, чтобы их не взломали;

- на сайте «Кибербуллинг» (https://кибер-буллинг.рф/) собраны рекомендации, что делать с агрессией в интернете, как общаться с недоброжелателями и как известные блогеры справляются с неприятными ситуациями в сети;

- сайт «Выучи свою роль» (https://выучисвоюроль.рф/) подробно рассказывает, какие уловки используют телефонные мошенники и как им противостоять. Здесь можно потренироваться в использовании чат-бота.



Программа кибергигиены реализуется совместными усилиями Минцифры, группы компаний «Солар» и Санкт-Петербургским государственным университетом телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича.

Фото: loon.site