Общество 09.07.2024 в 11:44
Гиббон пел песни, требуя невесту
Новосибирец сдал в зоопарк обезьянку, которую воспитывал пять лет
Текст: КП-Новосибирск
На одну достопримечательность в Новосибирске стало меньше – знаменитый гиббон Билли, разгуливающий по городу в памперсе, переехал в Барнаул. Правда, без своего хозяина Дмитрия, который растил обезьянку с младенчества и буквально стал ему папой. Теперь Билли будет жить в зоопарке. Разлука далась очень тяжело и питомцу, и любящему владельцу. Дмитрий рассказал КП-Новосибирск о том, почему решил отдать обезьянку в зоопарк и как прошло их расставание.
Стал петь брачные песни
Билли появился у Дмитрия пять лет назад. Встретились они случайно. Новосибирец зашел в гости к знакомым, которые недавно взяли из питомника крошечную обезьянку. Гиббон сразу признал в парне своего: запрыгнул к нему на руки, обхватил шею цепкими лапками, да так, что никто не смог его оторвать. Знакомые предложили Дмитрию забрать гиббона себе. Тот пожалел малыша и взял ответственность за его жизнь. Дмитрий организовал для Билли все условия. В квартире тот жил в отдельной комнате. На даче ему оборудовали вольеры. Дмитрий кормил обезьянку детским питанием, выгуливал, брал с собой в путешествия... В общем, как мог покрывал потребности гиббона, а главное – всегда его любил и заботился о нем. Но малыш вырос. У гиббона появились новые причуды и потребности. Жить вместе стало проблемой.
Дмитрий добавил, что решение отдать питомца в зоопарк далось ему сложно: он очень привязался к обезьянке, полюбил… Считай, они стали одним целым. Но, словно любящий родитель, Дмитрий поставил на первое место интересы «детеныша».
– Ему нужно создавать семью, продолжить свой род. Я знал, что так будет. Время пришло, – говорит новосибирец.
Дмитрий хотел отдать Билли в Новосибирский зоопарк. Но там ему отказали. Поэтому гиббон поехал в соседний регион, в Барнаул.
«Не представлял, что будет так сложно»
В Барнаульском зоопарке «Лесная сказка» приготовились к появлению нового обитателя. Для Билли подготовили просторный и комфортный вольер. В зоопарке постарались сделать так, чтобы расставание с хозяином прошло не слишком болезненно для обезьянки.
– Очень тяжелое чувство. Я не представлял, что может быть так сложно… Конечно, если подумать трезво, я очень рад, что теперь у Билли есть шанс завести свою семью. Если ему предоставят самку, то, я думаю, он без проблем расставание со мной переживет… А сейчас, наверное, ему тяжело. Мне скидывали видео, где я вижу, что он высматривает что-то вдалеке, среди толпы людей… Я понимаю, что он меня ищет… и не находит. Это, конечно, меня задевает. Я к нему в ближайшее время обязательно поеду. Гиббоны запоминают людей на всю жизнь, думаю, он меня не забудет, – рассказал Дмитрий. – По Билли, конечно, я очень скучаю, я очень его люблю. Он – член моей семьи, которая в общем-то и состояла из нас двоих: меня и Билли. Поэтому мне тоже это все тяжеловато переносить.
В Барнаульском зоопарке рассказали, что для Билли найдут невесту. Сейчас они ведут переговоры с несколькими зоопарками. 15 июля на съезде директоров зоопарка этот вопрос планируют решить.
– Когда мы приедем на съезд директоров зоопарков, который состоится в Москве, мы проведём там переговоры и обязательно для Билли найдем подружку. С ней ему будет не так грустно расставаться со своим хозяином, с которым он прожил много лет, – сказал директор зоопарка «Лесная сказка» Сергей Писарев.
Фото: предоставлено Дмитрием
Стал петь брачные песни
Билли появился у Дмитрия пять лет назад. Встретились они случайно. Новосибирец зашел в гости к знакомым, которые недавно взяли из питомника крошечную обезьянку. Гиббон сразу признал в парне своего: запрыгнул к нему на руки, обхватил шею цепкими лапками, да так, что никто не смог его оторвать. Знакомые предложили Дмитрию забрать гиббона себе. Тот пожалел малыша и взял ответственность за его жизнь. Дмитрий организовал для Билли все условия. В квартире тот жил в отдельной комнате. На даче ему оборудовали вольеры. Дмитрий кормил обезьянку детским питанием, выгуливал, брал с собой в путешествия... В общем, как мог покрывал потребности гиббона, а главное – всегда его любил и заботился о нем. Но малыш вырос. У гиббона появились новые причуды и потребности. Жить вместе стало проблемой.
– Зимой Билли начал петь песни – это один из признаков половозрелости. Пел долго, протяжно, громко. Мне стало с ним сложно зимой в квартире, потому что там есть соседи. Поэтому мы перебрались на дачу. Я сделал для Билли небольшое утепленное жилище. Он там жил и довольно громко пел. Все соседи в округе слышали это, противников пения не было, все его, наоборот, любили, – поделился Дмитрий. – У меня изначально была цель, чтобы Билли смог продолжить род. Вокруг было много советчиков, которые говорили кастрировать Билли, удалить ему клыки… Я не делал этого, потому что противник таких методов, тем более Билли – краснокнижный вид.
Дмитрий добавил, что решение отдать питомца в зоопарк далось ему сложно: он очень привязался к обезьянке, полюбил… Считай, они стали одним целым. Но, словно любящий родитель, Дмитрий поставил на первое место интересы «детеныша».
– Ему нужно создавать семью, продолжить свой род. Я знал, что так будет. Время пришло, – говорит новосибирец.
Дмитрий хотел отдать Билли в Новосибирский зоопарк. Но там ему отказали. Поэтому гиббон поехал в соседний регион, в Барнаул.
«Не представлял, что будет так сложно»
В Барнаульском зоопарке «Лесная сказка» приготовились к появлению нового обитателя. Для Билли подготовили просторный и комфортный вольер. В зоопарке постарались сделать так, чтобы расставание с хозяином прошло не слишком болезненно для обезьянки.
– Очень тяжелое чувство. Я не представлял, что может быть так сложно… Конечно, если подумать трезво, я очень рад, что теперь у Билли есть шанс завести свою семью. Если ему предоставят самку, то, я думаю, он без проблем расставание со мной переживет… А сейчас, наверное, ему тяжело. Мне скидывали видео, где я вижу, что он высматривает что-то вдалеке, среди толпы людей… Я понимаю, что он меня ищет… и не находит. Это, конечно, меня задевает. Я к нему в ближайшее время обязательно поеду. Гиббоны запоминают людей на всю жизнь, думаю, он меня не забудет, – рассказал Дмитрий. – По Билли, конечно, я очень скучаю, я очень его люблю. Он – член моей семьи, которая в общем-то и состояла из нас двоих: меня и Билли. Поэтому мне тоже это все тяжеловато переносить.
В Барнаульском зоопарке рассказали, что для Билли найдут невесту. Сейчас они ведут переговоры с несколькими зоопарками. 15 июля на съезде директоров зоопарка этот вопрос планируют решить.
– Когда мы приедем на съезд директоров зоопарков, который состоится в Москве, мы проведём там переговоры и обязательно для Билли найдем подружку. С ней ему будет не так грустно расставаться со своим хозяином, с которым он прожил много лет, – сказал директор зоопарка «Лесная сказка» Сергей Писарев.
Фото: предоставлено Дмитрием
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