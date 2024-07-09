Гиббон пел песни, требуя невесту

– Зимой Билли начал петь песни – это один из признаков половозрелости. Пел долго, протяжно, громко. Мне стало с ним сложно зимой в квартире, потому что там есть соседи. Поэтому мы перебрались на дачу. Я сделал для Билли небольшое утепленное жилище. Он там жил и довольно громко пел. Все соседи в округе слышали это, противников пения не было, все его, наоборот, любили, – поделился Дмитрий. – У меня изначально была цель, чтобы Билли смог продолжить род. Вокруг было много советчиков, которые говорили кастрировать Билли, удалить ему клыки… Я не делал этого, потому что противник таких методов, тем более Билли – краснокнижный вид.



