В Бурятии оператора связи оштрафовали за звонок мошенников

Прокуратура Бурятии сообщила об очередном штрафе в отношении оператора сотовой связи, который не предпринял мер по блокировке звонка мошенников, использующих подменный номер.Как рассказали в прокуратуре, дело было еще в июне 2023 года. Тогда на телефон жительницы Северо-Байкальского района поступил звонок от «дознавателя», который сообщил о попытке кражи 100 тысяч рублей со счета женщины. Для подтверждения данных обстоятельств ей перезвонил «работник банка». Однако женщина вступать в диалог со звонившими не стала и обратилась в правоохранительные органы.По факту попытки мошенничества правоохранители возбудили уголовное дело. В ходе расследования правоохранители выяснили, что телефонные звонки совершались с использованием иностранной телекоммуникационной компании через техническое оборудование конкретного оператора сотовой связи. При этом звонившие использовали подменный номер телефона, но оператор не предпринял мер по блокировке их звонка.За это нарушение в отношении мобильного оператора прокурор возбудил административное дело. Суд назначил организации штраф в размере 600 тыс. рублей. Решение еще не вступило в законную силу.Фото: «Номер один»