Общество 09.07.2024 в 12:19

В Бурятии активно распродают коммерческую недвижимость

Предложение по продажам офисов и магазинов выросло на 15 процентов
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии активно распродают коммерческую недвижимость

В Бурятии активно распродают коммерческую недвижимость.

Как показали исследования портала объявлений «Авито Недвижимость», по итогам второго квартала предложение по продаже коммерческой недвижимости в республике выросло на 15%, по аренде – на 7%.

Средняя стоимость продажи коммерческих объектов составила 59 тыс. рублей за квадратный метр, а аренды — 578 рублей за квадратный метр.

Если смотреть итоги второго квартала в целом по стране, то продажи коммерческих помещений в сравнении с первым кварталом выросли на 5%. Самая заметная динамика в категориях зданий (+14%), автосервисов (+13%), общепита (+11%) и производственных помещений (+10%). Снижение только в категории гостиниц (-1%).

Самая доступная коммерческая недвижимость расположена в Приморском крае, Брянской области (29 тысяч рублей за кв. м), Волгоградской, Смоленской и Омской областях (по 32 тысячи рублей за кв. м). Дороже всего обойдутся объекты в Москве (356 тысяч рублей за кв. м), Санкт-Петербурге (157 тысяч рублей за кв. м). Московской области (157 тысяч рублей за кв. м) и Краснодарском крае (104 тысячи рублей за кв. м).

Также в целом по стране выросла аренда коммерческой недвижимости, рост составил 2%. Больше всего выбор увеличился среди производственных помещений (+14%), автосервисов (+12%), зданий (+9%), предприятий общепита и площадей свободного назначения (+7% в каждом).

Дешевле всего снять коммерческое помещение можно в Смоленской (327 рублей), Брянской (362 рубля) и Кировской областях (417 рублей). Самые высокие цены — в Москве (2400 рублей), Санкт-Петербурге (1400 рублей), Московской (1184 рубля) и Ленинградской областях (1000 рублей).

 

Фото: Номер один

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недвижимость Бурятия

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