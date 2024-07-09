Общество 09.07.2024 в 12:41

Осужденные подростки в Улан-Удэ получили в дар теннисный стол

Его приобрели взамен старого стола
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Текст: Служба информации "Номер один"
Осужденные подростки в Улан-Удэ получили в дар теннисный стол

Уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина передала в дар теннисный стол в следственный изолятор № 1 в Улан-Удэ.

- Новый стол уже установлен в спортивной комнате для несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужденных, которые уже успели опробовать его, сыграв несколько партий, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.

В спортивной комнате СИЗО №1 также есть настольный футбол и шведская стенка.

 

Фото: пресс-служба УФСИН России по Республике Бурятия

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ЗУРХАЙ
с 9 по 15 июля

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