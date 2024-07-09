Общество 09.07.2024 в 13:49

В Джидинском районе Бурятии умер последний ветеран войны

В феврале Жаргалу Бадмаеву исполнилось 100 лет
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Текст: Андрей Константинов
В Джидинском районе Бурятии умер последний ветеран войны
В Джидинском районе Бурятии на 101-м году жизни скончался Жаргал Бадмаев. Как сообщил вайбер-чат «Джида-инфо. 24/7», он был последним ветераном Великой Отечественной Войны в районе.

Жаргал Боролдоевич Бадмаев родился 23 февраля 1924 года в селе Оёр. В 1942 году его призвали в ряды Советской Армии. Службу проходил в Монголии.

За свою трудовую жизнь Жаргал Бадмаев был членом бюро райкома комсомола, секретарем комсомольской организации, комсоргом колхоза, работал председателем ревизионной комиссии - зампредседателем по животноводству колхоза.

В 1990 году Жаргал Бадмаев ушел на заслуженный отдых.

Фото: «Джида-инфо. 24/7»
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