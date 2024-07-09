В Джидинском районе Бурятии умер последний ветеран войны

В Джидинском районе Бурятии на 101-м году жизни скончался Жаргал Бадмаев. Как сообщил вайбер-чат «Джида-инфо. 24/7», он был последним ветераном Великой Отечественной Войны в районе.Жаргал Боролдоевич Бадмаев родился 23 февраля 1924 года в селе Оёр. В 1942 году его призвали в ряды Советской Армии. Службу проходил в Монголии.За свою трудовую жизнь Жаргал Бадмаев был членом бюро райкома комсомола, секретарем комсомольской организации, комсоргом колхоза, работал председателем ревизионной комиссии - зампредседателем по животноводству колхоза.В 1990 году Жаргал Бадмаев ушел на заслуженный отдых.Фото: «Джида-инфо. 24/7»