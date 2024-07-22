Вопрос: «Как поставить штамп о гражданстве ребенка в свидетельство о рождении?»

Ольга Т.

Если у ребенка - гражданина РФ нет загранпаспорта, и он пересекает границу по свидетельству о рождении, в документе должна быть отметка о гражданстве. Без нее могут не выпустить за рубеж.

Исключение - ребенок вписан с печатью и подписью во внутренний или заграничный паспорт родителя.

По свидетельству о рождении дети до 14 лет могут посещать Абхазию, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию.

Как получить отметку о гражданстве?

1. Обратитесь в подразделение МВД по вопросам миграции по месту жительства или офис МФЦ, если там работают сотрудники МВД.

2. Если получаете свидетельство о рождении в МФЦ, уточните сразу же, где поставить штамп. Возможно, это получится сделать в том же офисе

3. Заявление может подать один из родителей или других законных представителей ребенка.

Какие понадобятся документы?

1. Ваш паспорт.

2. Свидетельство о рождении ребёнка и его нотариально заверенный перевод, если оригинал выдан на иностранном языке.

3. Если вступали в гражданство РФ за границей - заграничный паспорт.

4. Документ, подтверждающий права законного представителя ребёнка, - если заявление подаёт опекун, усыновитель или попечитель.

Отметку поставят бесплатно в тот же день.