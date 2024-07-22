Штамп о гражданстве ребенка
Вопрос: «Как поставить штамп о гражданстве ребенка в свидетельство о рождении?»
Ольга Т.
Если у ребенка - гражданина РФ нет загранпаспорта, и он пересекает границу по свидетельству о рождении, в документе должна быть отметка о гражданстве. Без нее могут не выпустить за рубеж.
Исключение - ребенок вписан с печатью и подписью во внутренний или заграничный паспорт родителя.
По свидетельству о рождении дети до 14 лет могут посещать Абхазию, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию.
Как получить отметку о гражданстве?
1. Обратитесь в подразделение МВД по вопросам миграции по месту жительства или офис МФЦ, если там работают сотрудники МВД.
2. Если получаете свидетельство о рождении в МФЦ, уточните сразу же, где поставить штамп. Возможно, это получится сделать в том же офисе
3. Заявление может подать один из родителей или других законных представителей ребенка.
Какие понадобятся документы?
1. Ваш паспорт.
2. Свидетельство о рождении ребёнка и его нотариально заверенный перевод, если оригинал выдан на иностранном языке.
3. Если вступали в гражданство РФ за границей - заграничный паспорт.
4. Документ, подтверждающий права законного представителя ребёнка, - если заявление подаёт опекун, усыновитель или попечитель.
Отметку поставят бесплатно в тот же день.