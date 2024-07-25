Услуги, навязанные сотовым оператором

Вопрос: «Сотовый оператор подключил без моего ведома услугу «пакет смс» и списывает за это деньги. Законно ли это?»

Саяна Ц.

Все правовые основы деятельности в области связи устанавливаются ФЗ №126 «О связи».

Согласно этому закону:

- оператор сотовой связи не вправе оказывать вам дополнительные платные услуги без получения вашего согласия;

- абонент может отказаться от оплаты таких услуг, а если услуги оплачены, потребовать возврата средств;

- об изменении тарифов на услуги связи оператор связи обязан извещать вас, в том числе через свой интернет-сайт, не менее чем за 10 дней до введения новых тарифов.

Если оператор связи подключил дополнительные услуги без вашего согласия и требует их оплаты, вы имеете право оспорить его действия:

1. Запросите у оператора связи детализацию вашего счета.

2️. Составьте претензию и подготовьте необходимые документы.

3️. До обращения в суд вам необходимо предъявить претензию оператору связи. Обращаться в суд до предъявления претензии оператору связи вы не вправе.

Приложите к претензии копии договора на оказание услуг связи и детализации счета. Претензию необходимо вручить или отправить оператору связи не позднее 6️ месяцев с даты выставления счета за оспариваемые вами дополнительные услуги.

Оператор связи должен зарегистрировать претензию не позднее 1️ рабочего дня, следующего за днем ее поступления, и рассмотреть ее в течение 3️0 дней со дня регистрации. После направить вам результаты ее рассмотрения.

Если оператор связи признает обоснованными ваши требования, то они подлежат удовлетворению в 10-дневный срок со дня принятия решения.

Если оператор связи не удовлетворил ваши требования, вы вправе обратиться с заявлением в территориальный орган Роспотребнадзора или предъявить иск в суд.