Отсрочка по уплате налогов
Вопрос: «Как подать заявление об отсрочке (рассрочке) по уплате налогов?»
Федор Николаевич С.
Отвечает Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия:
- С начала 2024 года в Республике Бурятия воспользовались возможностью получить отсрочку (рассрочку) по уплате налогов тринадцать налогоплательщиков на сумму более 44 млн рублей.
Обратиться в налоговый орган за предоставлением отсрочки (рассрочки) по налоговым платежам онлайн через личные кабинеты налогоплательщика.
Предоставление обеспечения в виде поручительства, залога или банковской гарантии в соответствии с п. 6 ст. 64 Налогового кодекса Российской Федерации является обязательным условием для принятия положительного решения о получении отсрочки (рассрочки).
Заинтересованное лицо в получении отсрочки (рассрочки) по налоговым платежам или предоставлении инвестиционного налогового кредита, должно направлять соответствующее заявление в уполномоченный орган только в электронном виде. Сделать это можно по телекоммуникационным каналам связи или через Личный кабинет налогоплательщика.
Поручителям для подачи такого заявления необходимо:
- войти в личный кабинет;
- перейти в каталог обращений;
- выбрать «Заявление о поручительстве (залоге)»;
- заполнить заявление;
- прикрепить необходимые документы.
Дополнительную информацию о предоставлении отсрочки (рассрочки) можно получить с помощью интерактивного помощника, который размещен в подразделе «Предоставление отсрочки (рассрочки) по налогам».