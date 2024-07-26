Общество 26.07.2024 в 09:00

Отсрочка по уплате налогов

Как подать заявление?
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Текст: Номер один
Отсрочка по уплате налогов
Pixabay

Вопрос: «Как подать заявление об отсрочке (рассрочке) по уплате налогов?» 

Федор Николаевич С.

Отвечает Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия:

- С начала 2024 года в Республике Бурятия воспользовались возможностью получить отсрочку (рассрочку) по уплате налогов тринадцать налогоплательщиков на сумму более 44 млн рублей.

Обратиться в налоговый орган за предоставлением отсрочки (рассрочки) по налоговым платежам онлайн через личные кабинеты налогоплательщика.

Предоставление обеспечения в виде поручительства, залога или банковской гарантии в соответствии с п. 6 ст. 64 Налогового кодекса Российской Федерации является обязательным условием для принятия положительного решения о получении отсрочки (рассрочки).

Заинтересованное лицо в получении отсрочки (рассрочки) по налоговым платежам или предоставлении инвестиционного налогового кредита, должно направлять соответствующее заявление в уполномоченный орган только в электронном виде. Сделать это можно по телекоммуникационным каналам связи или через Личный кабинет налогоплательщика.

Поручителям для подачи такого заявления необходимо:

- войти в личный кабинет;

- перейти в каталог обращений;

- выбрать «Заявление о поручительстве (залоге)»;

- заполнить заявление;

- прикрепить необходимые документы.

Дополнительную информацию о предоставлении отсрочки (рассрочки) можно получить с помощью интерактивного помощника, который размещен в подразделе «Предоставление отсрочки (рассрочки) по налогам».


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