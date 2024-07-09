Ветерану СВО в Кабанском районе установили систему «Умный дом»

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Бурятии помогает ветеранам СВО, получившим тяжелую инвалидность, принять участие в программе фонда по адаптации жилья.

- Ветеран спецоперации, инвалид 1 группы по зрению Владимир Никонов стал одним из первых в районе, кому оборудовали жилье системой «Умный дом». Теперь в доме ветерана установили целую систему, которая включает в себя датчики воды и дыма, умный пылесос и смартфон с полезными приложениями и умная колонка «Алиса». Владимир Александрович очень рад обустройству дома. Дом теперь легко управляется голосом, - рассказали в фонде.

Также в быту Владимира появился говорящий определитель цвета и определитель номинала купюр, читающая (сканирующая) машина, приспособления для приготовления и приема пищи и многие другие приспособления, которые значительно облегчают жизнь.

Кроме того, подрядчики установили специализированное рабочее место для Владимира, поменяли входную дверь, уменьшили высоту порогов.

Принять участие в программе фонда по адаптации жилья могут ветераны СВО с инвалидностью по зрению, слуху, бойцы с ампутацией и тяжелыми нарушениями опорно-двигательных функций. Обустройство жилья позволит создать комфортные условия для проживания ветеранов спецоперации, получивших тяжелые военные травмы.

Для этого необходимо обратиться к своему социальному координатору или в филиал фонда «Защитники Отечества» в Бурятии по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 61А. Телефон для связи: +7 (3012) 37-99-95.

Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» Бурятии