Школьников Бурятии зовут на конкурс экологического кино (возрастное ограничение 6+). В конкурсе могут принять участие детские и юношеские киностудии, школьные фото-видео кружки, работы самостоятельных авторов в возрасте не старше 16 лет. На конкурс принимаются фильмы природоохранной тематики: анимационные, документальные, игровые, научно-популярные, социальная реклама, сделанные за последние три года.

Объём фильма не должен превышать 5 минут. Произведения будут оценивать профессиональное и детское жюри. Все работы, которые включат в конкурсный показ, получают дипломы участника кинофестиваля.

Специальные дипломы и призы получат фильмы, получившие оценку профессионального и детского жюри по кинематографическим и экологическим номинациям.



Для участия в кинофестивале необходимо заполнить заявку и прислать на электронную почту: gkv-eco@yandex.ru, meridian-hope@mail.ru и varvara1952@yandex.ru вместе с фотографиями авторов и кадрами из фильма.

Работы необходимо присылать электронным письмом с приложением ссылки для скачивания до 10 сентября 2024 года, формат видео mp4.



Номинации для награждения: лучший фильм фестиваля (Гран-при);лучший анимационный фильм; за разработку актуальной экологической темы; за активную жизненную позицию, направленную на защиту природы; за лучший фильм о природе; за активную жизненную позицию и милосердие, направленные на защиту животных; за лучший сценарий; самым маленьким кинематографистам и другие.



Контакты организационного комитета: gkv-eco@yandex.ru,+7(921)5873659. Официальная страница Дня детского экологического кино России в ВКонтакте: https://vk.com/denecokino.

Возрастное ограничение 6+





Фото: Номер один