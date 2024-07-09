Общество 09.07.2024 в 16:02

Мэр Улан-Удэ проверил, как идет ремонт дороги по ул. Лазо

Там сделают разворотное кольцо и остановку
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Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ проверил, как идет ремонт дороги по ул. Лазо
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил ход ремонта дороги по ул. Лазо. Подрядчик полностью демонтировал там старый асфальт, сделал ливневки, установил новые бордюры. Также уже отсыпано основание дороги, скоро рабочие начнут укладку асфальта в два слоя. После этого на дороге нанесут разметку, установят знаки и освещение. На сегодняшний день работы на объекте выполнены на 65%.

«Раньше здесь транспорт доходил только до остановки, которая городу не принадлежала. Земля была РЖД. Сейчас мы все организационные вопросы решили, сделаем разворотное кольцо и остановку. Если будут претензии, дорога на гарантии 5 лет, подрядчик будет переделывать недочеты», - рассказал мэр.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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