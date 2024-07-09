Общество 09.07.2024 в 16:21
В центре Улан-Удэ сносят старую школу
На месте старых зданий возведут современные жилые комплексы
Текст: Иван Иванов
В центре Улан-Удэ подрядчик приступил к активной фазе демонтажа старого здания школы №60 на улице Смолина, 51. Завершение работ ожидается примерно в конце июля, сообщили в Управлении комплексного развития территорий.
Фото и видео: Управление комплексного развития территорий
Также в скором времени начнётся снос домов, расположенных рядом со школой. На месте старых зданий планируют возвести современные жилые комплексы.
Фото и видео: Управление комплексного развития территорий
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