В центре Улан-Удэ сносят старую школу

Также в скором времени начнётся снос домов, расположенных рядом со школой. На месте старых зданий планируют возвести современные жилые комплексы.









В центре Улан-Удэ подрядчик приступил к активной фазе демонтажа старого здания школы №60 на улице Смолина, 51. Завершение работ ожидается примерно в конце июля, сообщили в Управлении комплексного развития территорий.Фото и видео: Управление комплексного развития территорий