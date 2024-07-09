Общество 09.07.2024 в 17:32

16 тысяч многодетных семей в Бурятии получают единое пособие

Сумма пособия составляет от 8 до 16 тысяч рублей
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Текст: Служба информации "Номер один"
16 тысяч многодетных семей в Бурятии получают единое пособие

В Бурятии единое пособие получают в 2024 году 16 603 многодетные семьи, в которых воспитываются трое и более детей. Таким семьям Социальный фонд Бурятии ежемесячно перечисляет выплату на более чем 56 тысяч детей в возрасте до 17 лет.

- Выплата производится семьям, среднедушевой доход в которых не превышает прожиточный минимум на душу населения, установленный в регионе. В республике его величина составляет 16 884 рубля. Пособие назначается на основании оценки доходов и имущества семьи. Также учитываются занятость родителей или причины ее отсутствия, - сообщили в фонде.

Для многодетных родителей, имеющих соответствующий статус, предусмотрена льгота, по которой на одного из родителей распространяется правило «нулевого дохода».

В зависимости от доходов размер пособия на детей составляет 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на ребёнка (16 886 рублей). Базовая выплата составляет половину прожиточного минимума на каждого ребенка (8 443 рубля).

Заявление на пособие можно подать на портале Госуслуг или в клиентской службе Отделения СФР по Республике Бурятия.

Получить дополнительную информацию можно по номеру телефона единого контакт-центра: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный).

   

Фото: Социальный фонд Бурятии

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