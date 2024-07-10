Прощание со школой разоряет родителей Улан-Удэ

В Бурятии прошло самое знаменательное событие для одиннадцатиклассников - долгожданный выпускной бал. Традиционно церемония прощания с родной школой - очень волнительный момент как для учащихся, так и для их наставников учителей. Однако больше всего в эти дни нервничают родители выпускников, по карманам которых нередко бьют цены за праздничный вечер. «Номер один» провел среди них опрос и подсчитал, с какой из опрошенных школ оказалось проститься дороже всего.Для выпускников лингвистической гимназии № 3 был организован самый что ни на есть праздник. В этом году банкет гимназистов состоялся 22 мая в ресторане «Баран на корове». Расход на одного человека составил 2650 рублей. Кроме того, организован выезд всем классом на озеро Байкал, а это 3000 рублей с ученика.Что касается дополнительных трат по организационным моментам, то они составили 18 000 рублей. В эту стоимость вошли: расходы на организацию последнего звонка, выпускного бала, фотоальбом выпускника (включая фотосъемку в день выпускного до самого утра. - Прим. ред.), услуги ведущего, постановка звука, света, стоимость фотозоны в ресторане, подарок школе и аренда Бурятского театра драмы.Стоит отметить, что фотосессия выпускника проводилась для гимназистов в течение года аж целых три раза, а сам памятный фотоальбом заказывался на печать в Москве.После окончания учебного года, 25 мая, для выпускников гимназии был организован дополнительный выезд в Этнографический музей народов Забайкалья. Он, в свою очередь, обошелся родителям в 2500 рублей на одного человека.В конечном итоге стоимость выпуска одного ребенка из лингвистической гимназии №3 составила 26 000 рублей. Представить расходник семей, где свыше одного ребенка, несложно.Подготовка к выпускному вечеру в средней школе № 19, по словам семей, прошла спокойно, так как родительский комитет выпускных классов очень ответственно подошел к организации.- С начала года все родители начали собирать по 20 000 рублей. В эту сумму входили: оплата за ресторан на одного ребенка и двоих родителей, подарок школе, подарки учителям, организация последнего звонка, съемка видеоклипа, изготовление баннера, выезд классом, ведущий и т. д. Предварительно прошли съемки видеоклипа от родителей, закуплены подарки и арендован зал, - поделилась мама одного из выпускников.Торжественная линейка прошла 28 июня в КДЦ ВСГТУ, после чего мероприятие продолжилось в банкетном зале «Бурятия».Однако стоимость фотоальбома и подарок классному руководителю оплачивались уже дополнительно - 3300 рублей.Итого подготовка к выпускному балу обошлась семье выпускника 19-й школы в размере около 30 000 рублей.В 49-й городской школе родители учащихся выпускных классов рассказали, что на организацию последнего звонка и выпускного вечера было собрано по 7 000 рублей. В эту сумму вошла: оплата за аренду театра, расходы на подарок школе, оплата ведущего, салют и т. д. На подарок же учителю родители сдали по 1 000 рублей.- Последний звонок учащихся прошел в Бурятском театре драмы, а вручение аттестатов состоялось в школе. Выпускной бал наших детей прошел 26 июня в ресторане «Баран на корове», где с человека на банкет собрано по 3 600 рублей. Проведение фотосессии и печать фотоальбома обошлись в 5 600 рублей за человека, - поделился отец двух дочек.В результате из семейного бюджета на последний звонок и прощальный бал на одного учащегося в семейном бюджете было выделено более 17 000 рублей. Что является весьма незначительной тратой на фоне остальных городских школ.Родители одиннадцатиклассников 33-й городской гимназии на все расходы скинулись по 25 000 рублей. Сюда вошла аренда Бурятского театра оперы и балета, а также организация неофициальной части в ресторане «Бурятия». Кроме того, выезд на Байкал на два дня стоимостью 12 000 рублей.Что касается наряда, то выпускники на торжественное мероприятие в среднем потратили до 20 000 рублей. Столько стоит качественный мужской костюм или красивое платье.Однако многие ученицы заказали пошив индивидуального платья или приобрели наряд онлайн. Например, одна выпускница рассказала, что начала готовиться к выпускному балу еще с февраля, очень долго подбирала платье, потому что не знала, как оно будет смотреться. В итоге она нашла ателье. На пошив платья ушло 15 000 рублей и 10 000 - на материалы. Кроме этого, она записалась на маникюр за 2 500 рублей и макияж за 3 500 рублей. Итого на свою красоту выпускница потратила 31 000 рублей.Другая девушка поделилась, что платье на выпускной бал приобрела онлайн еще в апреле из Франции за 18 000 рублей. Туфли покупала в Улан-Удэ в магазине «Тамарис» за 6 000 рублей, клатч заказывала онлайн за 2 300 рублей. Стрижка и укладка в салоне ей обошлись в 5 000 рублей. За неделю до бала выпускница выполнила уход за кожей в салоне: чистка лица – 2 700 рублей и аппаратная косметология - два раза по 2 100 рублей за процедуру. В результате ее образ обошелся на общую сумму более 38 000 рублей.В целом проведение выпускного бала для родителей обходится достаточно дорого. Отметим, что аренда Бурятского театра оперы и балета стоит от 200 000 рублей, а Буряад театра – 150 000 рублей.Праздновать прощание со школой с размахом в наше время стало нормальным явлением. А ведь нужно еще и самим родителям нарядиться. И это не считая того, что впереди ожидается ответственная пора поступления в вуз.Фото: мэрия Улан-Удэ