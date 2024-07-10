Экстремальное похудение

Повторять их эксперименты мы крайне не рекомендуем, ведь в результате можно потерять вообще весь свой вес вместе с жизнью.

На прошлой неделе Бурятию сотрясли две новости. Первая: в Улан-Удэ на 42% выросло число людей, страдающих ожирением. Медики полагают, что рост количества тучных граждан связан с распространением «мусорной еды».

Вторая - жители столкнулись с признаками пищевого отравления после посещения заведения японской кухни в Гусиноозерске. Как оказалось, все пострадавшие воспользовались услугой доставки роллов на дом. Почувствовав неладное по окончании трапезы, местные жители обратились за помощью в ЦРБ. Инфекционное отделение стремительно переполнилось, из-за чего медицинскому персоналу даже пришлось развернуть дополнительные койки. В итоге - уголовное дело и прочие разборки, которые будут идти еще долго.

Что их связывает? Как известно, мысли материальны, а Вселенная слышит все наши желания. Видимо, множество людей, страдающих от лишнего веса, разово пожелали резко похудеть. И Вселенная дала им такую возможность, подбросив ядовитые роллы.

Вывод: будьте осторожнее со своими желаниями и ешьте только в проверенных местах и только качественную пищу.