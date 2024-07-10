Общество 10.07.2024 в 09:01

Экстремальное похудение

Все описанное ниже   выполнено несчастными жертвами некачественного общепита
A- A+
Текст: Номер один
Экстремальное похудение

Повторять их эксперименты мы крайне не рекомендуем, ведь в результате можно потерять вообще весь свой вес вместе с жизнью. 

На прошлой неделе Бурятию сотрясли две новости. Первая: в Улан-Удэ на 42% выросло число людей, страдающих ожирением. Медики полагают, что рост количества тучных граждан связан с распространением «мусорной еды».

Вторая - жители столкнулись с признаками пищевого отравления после посещения заведения японской кухни в Гусиноозерске. Как оказалось, все пострадавшие воспользовались услугой доставки роллов на дом. Почувствовав неладное по окончании трапезы, местные жители обратились за помощью в ЦРБ. Инфекционное отделение стремительно переполнилось, из-за чего медицинскому персоналу даже пришлось развернуть дополнительные койки. В итоге - уголовное дело и прочие разборки, которые будут идти еще долго.

Что их связывает? Как известно, мысли материальны, а Вселенная слышит все наши желания. Видимо, множество людей, страдающих от лишнего веса, разово пожелали резко похудеть. И Вселенная дала им такую возможность, подбросив ядовитые роллы.

 Вывод: будьте осторожнее со своими желаниями и ешьте только в проверенных местах и только качественную пищу.

 

 

Теги
карикатура

Все новости

В столице Монголии нет ни одного нового квартала, построенного без коррупции
10.07.2024 в 09:55
В военных городках Улан-Удэ отремонтируют теплосети
10.07.2024 в 09:48
В Бурятии тушат 66 лесных пожаров
10.07.2024 в 09:46
В противотуберкулезном диспансере Улан-Удэ не хватает оборудования
10.07.2024 в 09:38
Прокуратура и Следственный комитет проверяют детский лагерь в пригороде Улан-Удэ
10.07.2024 в 09:23
В Бурятии утвержден новый начальник таможни
10.07.2024 в 09:07
Экстремальное похудение
10.07.2024 в 09:01
ТСР для инвалидов
10.07.2024 в 09:00
Прощание со школой разоряет родителей Улан-Удэ
10.07.2024 в 06:00
16 тысяч многодетных семей в Бурятии получают единое пособие
09.07.2024 в 17:32
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 июля

Читайте также
В столице Монголии нет ни одного нового квартала, построенного без коррупции
Об этом заявил мэр Улан-Батора
10.07.2024 в 09:55
В военных городках Улан-Удэ отремонтируют теплосети
Ремонт идет в микрорайоне Сосновый Бор и на станции Дивизионная
10.07.2024 в 09:48
В противотуберкулезном диспансере Улан-Удэ не хватает оборудования
Прокуратура через суд добивается его оснащения
10.07.2024 в 09:38
ТСР для инвалидов
Как оформить онлайн?
10.07.2024 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru