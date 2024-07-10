В противотуберкулезном диспансере Улан-Удэ не хватает оборудования

Прокуратура Бурятии через суд требует оснастить Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер необходимым оборудованием. Ранее в ходе проверки выяснилось, что в учреждении нет стационарного и передвижного рентгеновских аппаратов и устройства для печати медицинских изображений. Также там отсутствует автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога с персональным компьютером, пакетом прикладных программ и двумя мониторами для анализа и передачи медицинских изображений, независимая рабочая станция.Как сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии, Советский райсуд Улан-Удэ иск ведомства удовлетворил. Решение еще не вступило в законную силу.Фото: «Номер один»