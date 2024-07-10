Общество 10.07.2024 в 09:38
В противотуберкулезном диспансере Улан-Удэ не хватает оборудования
Прокуратура через суд добивается его оснащения
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Бурятии через суд требует оснастить Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер необходимым оборудованием. Ранее в ходе проверки выяснилось, что в учреждении нет стационарного и передвижного рентгеновских аппаратов и устройства для печати медицинских изображений. Также там отсутствует автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога с персональным компьютером, пакетом прикладных программ и двумя мониторами для анализа и передачи медицинских изображений, независимая рабочая станция.
Как сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии, Советский райсуд Улан-Удэ иск ведомства удовлетворил. Решение еще не вступило в законную силу.
Фото: «Номер один»
Как сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии, Советский райсуд Улан-Удэ иск ведомства удовлетворил. Решение еще не вступило в законную силу.
Фото: «Номер один»
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