В военных городках Улан-Удэ отремонтируют теплосети

В военных городках идет реконструкция теплосетевого комплекса. Будут отремонтированы теплосети в мкрн. Сосновый Бор и в котельной ст. Дивизионная.

В микрорайоне Сосновый Бор отремонтируют старые теплосети протяжённостью 420 метров, в котельных и центральных тепловых пунктах заменят теплообменники, установленные еще в 1979 и 1982 годах и запорную арматуру. Зимой из-за изношенного оборудования потери тепла от котельной составляли до 30 градусов.









Ремонт идет и в котельной ст. Дивизионная. Обе котельные находятся в ведении Министерства обороны РФю



– За последние 10 лет выделена беспрецедентная сумма на ремонт. Вот мы стоим на теплотрассе, где идёт замена трубопроводов. Они были в очень плохом состоянии, практически не пригодны к эксплуатации. Идет поставка теплообменного оборудования, – рассказал первый заместитель мэра Улан-Удэ Сергей Гашев во время выездной проверки по подготовке к зиме.

Оборудование приедет 20 июля, и подрядная организация приступит к их монтажу.

– Есть отрицательные моменты – ведётся недостаточное обслуживание оборудования, которое было приобретено год два назад. Насосы, двигатели новые и, если не осуществлять за ними уход – своевременную ревизию, очистку, обработку техническими составами, они через два года будут такими же старыми, – отметил Сергей Гашев.

По всем замечаниям был составлен акт обследования, который направят не только местному руководству, но и к руководству филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ по ВВО «ЖКС № 10» в г. Хабаровск для принятия мер по усилению собственной ремонтной службы для ухода за новым оборудованием.



Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ