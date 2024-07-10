Общество 10.07.2024 в 09:55

В столице Монголии нет ни одного нового квартала, построенного без коррупции

Об этом заявил мэр Улан-Батора
A- A+
Текст: Чингис Шоноев
В столице Монголии нет ни одного нового квартала, построенного без коррупции
Ни один новый квартал в монгольской столице не был построен честно, без коррупции. Об этом сообщил мэр Улан-Батора Хишгээгийн Нямбаатар во время своего выступления на Монгольском экономическом форуме.

«Есть частичные и общие планы застройки Улан-Батора, но все они с 1990 года нарушаются. Директора многих строительных компаний получили землю посредством коррупции. Среди вновь построенных кварталов нет ни одного построенного честно, без взяток», – сказал градоначальник.

Он добавил, что теперь земельные участки в городе будут продаваться только с аукциона. Для децентрализации столицы и уменьшения дорожных заторов будут построены метро и развязки на большой кольцевой дороге. Многие инфраструктурные проекты будут реализованы в Улан-Баторе с 2025 года.

Власти прогнозируют, что к 2040 году в Улан-Баторе будут проживать 2,1 млн человек. Из них 440 тыс. планируется расселить в городах-спутниках. Улан-Батор занимает 0,3% территории страны. При этом в столице живут 47,6% из более чем 3,5 млн населения Монголии. Каждый год в город переезжают около 40 тыс. жителей из сельских регионов.

Фото: «Номер один»
Теги
Монголия

Все новости

В столице Монголии нет ни одного нового квартала, построенного без коррупции
10.07.2024 в 09:55
В военных городках Улан-Удэ отремонтируют теплосети
10.07.2024 в 09:48
В Бурятии тушат 66 лесных пожаров
10.07.2024 в 09:46
В противотуберкулезном диспансере Улан-Удэ не хватает оборудования
10.07.2024 в 09:38
Прокуратура и Следственный комитет проверяют детский лагерь в пригороде Улан-Удэ
10.07.2024 в 09:23
В Бурятии утвержден новый начальник таможни
10.07.2024 в 09:07
Экстремальное похудение
10.07.2024 в 09:01
ТСР для инвалидов
10.07.2024 в 09:00
Прощание со школой разоряет родителей Улан-Удэ
10.07.2024 в 06:00
16 тысяч многодетных семей в Бурятии получают единое пособие
09.07.2024 в 17:32
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 июля

Читайте также
В военных городках Улан-Удэ отремонтируют теплосети
Ремонт идет в микрорайоне Сосновый Бор и на станции Дивизионная
10.07.2024 в 09:48
В противотуберкулезном диспансере Улан-Удэ не хватает оборудования
Прокуратура через суд добивается его оснащения
10.07.2024 в 09:38
Экстремальное похудение
Все описанное ниже   выполнено несчастными жертвами некачественного общепита
10.07.2024 в 09:01
ТСР для инвалидов
Как оформить онлайн?
10.07.2024 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru