В столице Монголии нет ни одного нового квартала, построенного без коррупции

Ни один новый квартал в монгольской столице не был построен честно, без коррупции. Об этом сообщил мэр Улан-Батора Хишгээгийн Нямбаатар во время своего выступления на Монгольском экономическом форуме.«Есть частичные и общие планы застройки Улан-Батора, но все они с 1990 года нарушаются. Директора многих строительных компаний получили землю посредством коррупции. Среди вновь построенных кварталов нет ни одного построенного честно, без взяток», – сказал градоначальник.Он добавил, что теперь земельные участки в городе будут продаваться только с аукциона. Для децентрализации столицы и уменьшения дорожных заторов будут построены метро и развязки на большой кольцевой дороге. Многие инфраструктурные проекты будут реализованы в Улан-Баторе с 2025 года.Власти прогнозируют, что к 2040 году в Улан-Баторе будут проживать 2,1 млн человек. Из них 440 тыс. планируется расселить в городах-спутниках. Улан-Батор занимает 0,3% территории страны. При этом в столице живут 47,6% из более чем 3,5 млн населения Монголии. Каждый год в город переезжают около 40 тыс. жителей из сельских регионов.Фото: «Номер один»