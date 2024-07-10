Семья из Бурятии победила во Всероссийском конкурсе «Это у нас семейное»

Семья Китаевых и Хозеевых из Улан-Удэ победила во Всероссийском конкурсе «Это у нас семейное». Победителю конкурса были вручены сертификаты на улучшение или приобретение жилья в размере 5 млн. рублей, а также на большое путешествие по России.

В семейной команде Бурятии шесть человек: Петр и Татьяна Китаевы, их дети Иван, Кирилл, Сергей и бабушка Антонида Ивановна Хозеева – три поколения. Все они из Улан-Удэ.

Как признаются сами участники, на победу они не надеялись, потому все 300 команд-участниц из разных регионов России были достойны награды. На протяжении всего конкурса Китаевы, Хозеевы ощущали огромную поддержку земляков, друзей.



– Мы познакомились с большим количеством удивительных людей, семей из разных уголков нашей огромной страны. И сам конкурс сделал нас одной большой дружной семьей. Уверена, ни в одной другой стране мира нет такого чувства сплочённости разных народов, – делится впечатлениями Татьяна Китаева.



Испытания в конкурсе имели оценочный характер, а сами результаты основывались не только на эрудиции, но и на проявлениях взаимопонимания, взаимовыручки, поддержки и взаимопомощи.

Особенностью конкурса стало и то, что в каждой семейной команде участвовали несколько поколений. Самым юным победителям было по 5 лет, а самому взрослому – 79. Средний возраст детей – 13 лет, родителей – 41 год, бабушек и дедушек – 63 года, прабабушек и прадедушек – 74 года. Самые многодетные родители воспитывают 17 детей, самый большой стаж в браке участников – 55 лет.



8 июля, в День семьи, любви и верности, с несколькими семьями-финалистами в Кремле встретился президент Владимир Путин.





По решению Президента России конкурс «Это у нас семейное» станет ежегодным. Он стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей».



Всего победителями конкурса «Это у нас семейное» стали 32 семьи, в том числе Китаевы и Хозеевы из Бурятии.

Напомним, в финал прошли 300 семей из 83 регионов России. В заявочной кампании приняли участие около 600 тысяч человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов России.

Фото: правительство Бурятии