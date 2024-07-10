Общество 10.07.2024 в 11:06

Семья из Бурятии победила во Всероссийском конкурсе «Это у нас семейное»

Им был вручен приз на приобретение жилья в размере 5 млн. рублей
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Семья из Бурятии победила во Всероссийском конкурсе «Это у нас семейное»

Семья Китаевых и Хозеевых из Улан-Удэ победила во Всероссийском конкурсе «Это у нас семейное». Победителю конкурса были вручены сертификаты на улучшение или приобретение жилья в размере 5 млн. рублей, а также на большое путешествие по России.

В семейной команде Бурятии шесть человек: Петр и Татьяна Китаевы, их дети Иван, Кирилл, Сергей и бабушка Антонида Ивановна Хозеева – три поколения. Все они из Улан-Удэ.

Как признаются сами участники, на победу они не надеялись, потому все 300 команд-участниц из разных регионов России были достойны награды. На протяжении всего конкурса Китаевы, Хозеевы ощущали огромную поддержку земляков, друзей.

– Мы познакомились с большим количеством удивительных людей, семей из разных уголков нашей огромной страны. И сам конкурс сделал нас одной большой дружной семьей. Уверена, ни в одной другой стране мира нет такого чувства сплочённости разных народов, – делится впечатлениями Татьяна Китаева.

Испытания в конкурсе имели оценочный характер, а сами результаты основывались не только на эрудиции, но и на проявлениях взаимопонимания, взаимовыручки, поддержки и взаимопомощи.

Особенностью конкурса стало и то, что в каждой семейной команде участвовали несколько поколений. Самым юным победителям было по 5 лет, а самому взрослому – 79. Средний возраст детей – 13 лет, родителей – 41 год, бабушек и дедушек – 63 года, прабабушек и прадедушек – 74 года. Самые многодетные родители воспитывают 17 детей, самый большой стаж в браке участников – 55 лет.

8 июля, в День семьи, любви и верности, с несколькими семьями-финалистами в Кремле встретился президент Владимир Путин.



По решению Президента России конкурс «Это у нас семейное» станет ежегодным. Он стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». 

Всего победителями конкурса «Это у нас семейное» стали 32 семьи, в том числе Китаевы и Хозеевы из Бурятии.

Напомним, в финал прошли 300 семей из 83 регионов России. В заявочной кампании приняли участие около 600 тысяч человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов России.

 

Фото: правительство Бурятии

Теги
конкурс семья Бурятия

Все новости

Молодой военный из Бурятии скончался в госпитале после ранения
10.07.2024 в 11:36
Жителям Бурятии окажут бесплатную юридическую помощь
10.07.2024 в 11:34
«Полез спасать друга»
10.07.2024 в 11:21
Семья из Бурятии победила во Всероссийском конкурсе «Это у нас семейное»
10.07.2024 в 11:06
В Бурятии 12-летний мотоциклист протаранил встречный автомобиль
10.07.2024 в 11:02
Бурятский предприниматель развел инвесторов на круглую сумму
10.07.2024 в 10:46
В Бурятии молодой водитель задавил пенсионера
10.07.2024 в 10:45
В мэрии Улан-Удэ сообщили об увольнении скомпрометировавшего себя вожатого
10.07.2024 в 10:32
Все четверо пострадавших в жутком ДТП в Бурятии были пьяны
10.07.2024 в 10:16
В столице Монголии нет ни одного нового квартала, построенного без коррупции
10.07.2024 в 09:55
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 июля

Читайте также
Молодой военный из Бурятии скончался в госпитале после ранения
Врачи несколько месяцев боролись за его жизнь, но спасти не смогли
10.07.2024 в 11:36
Жителям Бурятии окажут бесплатную юридическую помощь
Нужно прийти 12 июля в Штаб общественной поддержки в Улан-Удэ
10.07.2024 в 11:34
В столице Монголии нет ни одного нового квартала, построенного без коррупции
Об этом заявил мэр Улан-Батора
10.07.2024 в 09:55
В военных городках Улан-Удэ отремонтируют теплосети
Ремонт идет в микрорайоне Сосновый Бор и на станции Дивизионная
10.07.2024 в 09:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru