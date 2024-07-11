Общество 11.07.2024 в 14:01

Лесники в Бурятии продолжают убирать мусор в популярных местах отдыха

Они очистили одно из мест отдыха в Кижингинском районе
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Текст: Служба информации "Номер один"
Лесники в Бурятии продолжают убирать мусор в популярных местах отдыха

Сотрудники Кудунского лесничества, которое находится возле поселка Хуртэй в Кижингинском районе, убрали от мусора популярное место отдыха, поставили там бочки и обновили плакаты.

- Мы на постоянной основе занимаемся очисткой территорий в лесном массиве. Мусор опасен как для экологии, так и несет угрозу возникновения возгораний. И, конечно, оборудовать место отдыха для односельчан и гостей Кижингинского района - необходимая работа, - рассказали в лесничестве.

Лесники призывают жителей Бурятии соблюдать правила санитарной безопасности, за несоблюдение которых грозит административная ответственность.

- Надеемся на сознательность наших граждан, что бочки будут использованы по назначению, и мимо бака не упадет ни одна бумажка. Чисто не там где убирают, а там, где не сорят, - говорят сотрудники лесничества.

Акции по уборке леса от мусора проводятся в рамках нацпроекта «Экология».

 

Фото: РАЛХ

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