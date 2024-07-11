В Бурятии простятся с погибшим на спецоперации офицером

12 июля в Кяхте пройдет прощание со старшим лейтенантом 37-й Гвардейской мотострелковой бригады Александром Чистяковым. 26 июня офицер получил тяжелое ранение и на следующий день скончался.Как сообщил вайбер-чат «Кяхта-инфо.24/7», Александр Чистяков родился 28 декабря 1997 года в Кяхте. Учился в Кяхтинской средней школе №1. Был активным, доброжелательным, трудолюбивым и старательным учеником. Увлекался баскетболом, был лучшим игроком в команде, достигал высоких призовых мест на соревнованиях разного уровня.С детства Александр мечтал стать военным и в 2016 году поступил в Казанское высшее танковое командное училище. Как лучший курсант в составе знаменной группы принимал участие в Параде Победы в Казани с 2017 по 2019 год.В 2018 году был награжден благодарностью Министерства обороны РФ за разумную инициативу, усердие и отличие в службе.В 2020 году успешно окончил училище и был направлен в 37-ю Гвардейскую мотострелковую бригаду в Кяхте. Службу начал в должности командира взвода.В 2020 году Александр с танковым экипажем участвовал в 6-х армейских международных играх «АРМИ-2020». В окружном этапе конкурса «Танковый биатлон» его экипаж занял 2-е место. Принимал участие в российско-монгольских учениях «Селенга-2021».Старший лейтенант Александр Чистяков с первых дней воевал на СВО. В 2023 году был награжден медалью «За воинскую доблесть» 2-й степени.26 июня 2024 года для Александра стал роковым днем - он получил тяжелое ранение. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но спасти не смогли. 27 июня офицер умер.За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Александр Чистяков представлен к ордену Мужества посмертно.Дома у Александра остались родители, сестра, супруга и маленькая дочь.Фото: «Кяхта-инфо.24/7»