Общество 11.07.2024 в 14:33

В Бурятии простятся с погибшим на спецоперации офицером

Участник парадов и танкового биатлона Александр Чистяков скончался после ранения
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии простятся с погибшим на спецоперации офицером
12 июля в Кяхте пройдет прощание со старшим лейтенантом 37-й Гвардейской мотострелковой бригады Александром Чистяковым. 26 июня офицер получил тяжелое ранение и на следующий день скончался.

Как сообщил вайбер-чат «Кяхта-инфо.24/7», Александр Чистяков родился 28 декабря 1997 года в Кяхте. Учился в Кяхтинской средней школе №1. Был активным, доброжелательным, трудолюбивым и старательным учеником. Увлекался баскетболом, был лучшим игроком в команде, достигал высоких призовых мест на соревнованиях разного уровня.

С детства Александр мечтал стать военным и в 2016 году поступил в Казанское высшее танковое командное училище. Как лучший курсант в составе знаменной группы принимал участие в Параде Победы в Казани с 2017 по 2019 год.

В 2018 году был награжден благодарностью Министерства обороны РФ за разумную инициативу, усердие и отличие в службе.

В 2020 году успешно окончил училище и был направлен в 37-ю Гвардейскую мотострелковую бригаду в Кяхте. Службу начал в должности командира взвода.

В 2020 году Александр с танковым экипажем участвовал в 6-х армейских международных играх «АРМИ-2020». В окружном этапе конкурса «Танковый биатлон» его экипаж занял 2-е место. Принимал участие в российско-монгольских учениях «Селенга-2021».

Старший лейтенант Александр Чистяков с первых дней воевал на СВО. В 2023 году был награжден медалью «За воинскую доблесть» 2-й степени.

26 июня 2024 года для Александра стал роковым днем - он получил тяжелое ранение. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но спасти не смогли. 27 июня офицер умер.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Александр Чистяков представлен к ордену Мужества посмертно.

Дома у Александра остались родители, сестра, супруга и маленькая дочь.

Фото: «Кяхта-инфо.24/7»
Теги
спецоперация

Все новости

В одном из старейших дацанов Селенгинского района откроют новый Цогчен дуган
11.07.2024 в 14:42
В Бурятии простятся с погибшим на спецоперации офицером
11.07.2024 в 14:33
Жители Бурятии не оставляют попыток быстро заработать миллионы, ничего не делая
11.07.2024 в 14:06
Лесники в Бурятии продолжают убирать мусор в популярных местах отдыха
11.07.2024 в 14:01
Житель Улан-Удэ громким храпом привлек внимание вора
11.07.2024 в 13:39
Фотографов Бурятии приглашают к участию в престижном международном конкурсе
11.07.2024 в 13:37
«ТимлюйЦемент» стал дипломантом регионального тура национальной премии «Корпоративный музей»
11.07.2024 в 13:27
Жителям Бурятии не стоит ждать возобновления авиарейсов на Ольхон
11.07.2024 в 13:11
В Улан-Удэ покажут картины художницы Анастасии Базаровой
11.07.2024 в 13:07
Бурятские лучники завоевали множество наград на чемпионате России
11.07.2024 в 12:36
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 июля

Читайте также
У жителей Бурятии стали массово отбирать мотоциклы
Только за один день железных коней лишились сразу 5 байкеров-нарушителей
11.07.2024 в 14:58
В одном из старейших дацанов Селенгинского района откроют новый Цогчен дуган
Мероприятие состоится 13 и 14 июля на территории Бултумурского дацана
11.07.2024 в 14:42
Лесники в Бурятии продолжают убирать мусор в популярных местах отдыха
Они очистили одно из мест отдыха в Кижингинском районе
11.07.2024 в 14:01
Фотографов Бурятии приглашают к участию в престижном международном конкурсе
В конкурсе могут участвовать как профессиональные фотографы, так и любители
11.07.2024 в 13:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru