Общество 11.07.2024 в 14:42

В одном из старейших дацанов Селенгинского района откроют новый Цогчен дуган

Мероприятие состоится 13 и 14 июля на территории Бултумурского дацана
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В одном из старейших дацанов Селенгинского района откроют новый Цогчен дуган

13 и 14 июля в Селенгинском районе освятят и откроют новый Цогчен дуган Бултумурского дацана «Дамчой Равжалин» (возрастное ограничение 0+). Дацан относится не только к Кяхтинскому, но и к Селенгинскому району.

- 13 июля состоится церемония освящения «Дашинима Равнай» и 14 июля - официальное открытие Цогчен Дугана, - сообщает Буддийская традиционная Сангха России.

Главный Цогчен дуган возвели по старым архивным схемам, которые бережно хранили ламы, а в последующем их дети.

- На протяжении долгих лет Бултумурский дацан - был не только религиозным, но и культурным центром. Именно от сюда уходили на войну казаки, получив благословение от ширээтэ ламы. Здесь обучали всем направлениям буддийской философии, особенно сильно была развита философская школа Чойры, - рассказывают в Сангхе России.

ПРОГРАММА:

13 июля с 06.00 до 20.00 ширээтэ ламы и ламы Буддийской традиционной Сангхи России проведут обряд освящения Цогчен дугана под руководством XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева.

13 июля с 13.00 – 15.00 состоится обряд «Жинсриг» - Огненное подношение (подношение через огонь Божествам).

14 июля состоится утренний молебен «Бугдын Обоо тахилгаа». В этот же день с 09.00 до 10.30 ламы проведут Чойжал Сахюсан хурал.

14 июля, в 11.00 на территории Бултумурского дацана состоится торжественное открытие Цогчен дугана. Затем начнется традиционный культурно-спортивный праздник. В программе праздника: соревнования по национальной борьбе, по стрельбе из национального лука, конные скачки, казачьи игры.

Возрастное ограничение 0+

Историческая справка:

Бултумурский дацан «Дамчой Равжалин» расположен на южном склоне местности Бултумур между селами Нур-Тухум и Усть-Кяхта. Основными прихожанами дацана были казаки, несшие военную службу.

Дацан был основан в 1730 году родами бурят-табангутов. До революции 1917 года он был одним из самых богатых и обширных дацанов Бурятии. На его территории было 19 дуганов, в нем служило свыше 700 лам и хувараков. По количеству дуганов Бултумурский дацан считался самым большим в России.

Постановлением Президиума ЦИУ БМАССР №56 от 16 апреля 1936 года дацан ликвидирован. К 1945 г. все здания были снесены и переоборудованы. Ламы и хувараки были репрессированы - расстреляны или сосланы в лагеря.

27 апреля 2006 года было принято решение о восстановлении Бултумурского дацана. В 2013 году при поддержке XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамба Аюшеева, всех ширээт лам Буддийской традиционной Сангхи России, правительства Бурятии началось строительство нового Цогчен дугана на старом месте.


Фото: Буддийская традиционная Сангха России
Теги
дацан селенгинский район

Все новости

В одном из старейших дацанов Селенгинского района откроют новый Цогчен дуган
11.07.2024 в 14:42
В Бурятии простятся с погибшим на спецоперации офицером
11.07.2024 в 14:33
Жители Бурятии не оставляют попыток быстро заработать миллионы, ничего не делая
11.07.2024 в 14:06
Лесники в Бурятии продолжают убирать мусор в популярных местах отдыха
11.07.2024 в 14:01
Житель Улан-Удэ громким храпом привлек внимание вора
11.07.2024 в 13:39
Фотографов Бурятии приглашают к участию в престижном международном конкурсе
11.07.2024 в 13:37
«ТимлюйЦемент» стал дипломантом регионального тура национальной премии «Корпоративный музей»
11.07.2024 в 13:27
Жителям Бурятии не стоит ждать возобновления авиарейсов на Ольхон
11.07.2024 в 13:11
В Улан-Удэ покажут картины художницы Анастасии Базаровой
11.07.2024 в 13:07
Бурятские лучники завоевали множество наград на чемпионате России
11.07.2024 в 12:36
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 июля

Читайте также
У жителей Бурятии стали массово отбирать мотоциклы
Только за один день железных коней лишились сразу 5 байкеров-нарушителей
11.07.2024 в 14:58
В Бурятии простятся с погибшим на спецоперации офицером
Участник парадов и танкового биатлона Александр Чистяков скончался после ранения
11.07.2024 в 14:33
Лесники в Бурятии продолжают убирать мусор в популярных местах отдыха
Они очистили одно из мест отдыха в Кижингинском районе
11.07.2024 в 14:01
Фотографов Бурятии приглашают к участию в престижном международном конкурсе
В конкурсе могут участвовать как профессиональные фотографы, так и любители
11.07.2024 в 13:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru