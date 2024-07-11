В одном из старейших дацанов Селенгинского района откроют новый Цогчен дуган

13 и 14 июля в Селенгинском районе освятят и откроют новый Цогчен дуган Бултумурского дацана «Дамчой Равжалин» (возрастное ограничение 0+). Дацан относится не только к Кяхтинскому, но и к Селенгинскому району.

- 13 июля состоится церемония освящения «Дашинима Равнай» и 14 июля - официальное открытие Цогчен Дугана, - сообщает Буддийская традиционная Сангха России.

Главный Цогчен дуган возвели по старым архивным схемам, которые бережно хранили ламы, а в последующем их дети.

- На протяжении долгих лет Бултумурский дацан - был не только религиозным, но и культурным центром. Именно от сюда уходили на войну казаки, получив благословение от ширээтэ ламы. Здесь обучали всем направлениям буддийской философии, особенно сильно была развита философская школа Чойры, - рассказывают в Сангхе России.

ПРОГРАММА:

13 июля с 06.00 до 20.00 ширээтэ ламы и ламы Буддийской традиционной Сангхи России проведут обряд освящения Цогчен дугана под руководством XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева.

13 июля с 13.00 – 15.00 состоится обряд «Жинсриг» - Огненное подношение (подношение через огонь Божествам).

14 июля состоится утренний молебен «Бугдын Обоо тахилгаа». В этот же день с 09.00 до 10.30 ламы проведут Чойжал Сахюсан хурал.

14 июля, в 11.00 на территории Бултумурского дацана состоится торжественное открытие Цогчен дугана. Затем начнется традиционный культурно-спортивный праздник. В программе праздника: соревнования по национальной борьбе, по стрельбе из национального лука, конные скачки, казачьи игры.

Возрастное ограничение 0+

Историческая справка:

Бултумурский дацан «Дамчой Равжалин» расположен на южном склоне местности Бултумур между селами Нур-Тухум и Усть-Кяхта. Основными прихожанами дацана были казаки, несшие военную службу.

Дацан был основан в 1730 году родами бурят-табангутов. До революции 1917 года он был одним из самых богатых и обширных дацанов Бурятии. На его территории было 19 дуганов, в нем служило свыше 700 лам и хувараков. По количеству дуганов Бултумурский дацан считался самым большим в России.

Постановлением Президиума ЦИУ БМАССР №56 от 16 апреля 1936 года дацан ликвидирован. К 1945 г. все здания были снесены и переоборудованы. Ламы и хувараки были репрессированы - расстреляны или сосланы в лагеря.

27 апреля 2006 года было принято решение о восстановлении Бултумурского дацана. В 2013 году при поддержке XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамба Аюшеева, всех ширээт лам Буддийской традиционной Сангхи России, правительства Бурятии началось строительство нового Цогчен дугана на старом месте.





Фото: Буддийская традиционная Сангха России