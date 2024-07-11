Общество 11.07.2024 в 15:15
Жителей туристических сел Бурятии достали «плановые отключения»
Из-за регулярных отключений света туристы разбегаются с баз отдыха
Текст: Андрей Константинов
Жители туристических сел Бурятии, судя по всему, находятся уже на грани из-за постоянных отключений электричества. Помимо частых аварий энергетики регулярно отключают электричество для проведения так называемых плановых работ.
Свое недовольство местные жители выплескивают в соцсетях.
«По ситуации с электричеством. Почему плановые работы нельзя проводить в мае-июне или с середины августа-сентябре? Почему их необходимо проводить в такую жару и туристический сезон? Продукты у людей портятся, в магазинах тоже. У турбаз происходит отток туристов из-за этого. О каком развитии туризма можно вести речь, если день через день проводят «плановые» отключения»? Рассмотрите возможность переноса плановых работ либо до начала туристического сезона, либо после», - пишут жители Максимихи в вайбер-чате «Баргузин-инфо.24/7».
В ответ представители компании «Бурятэнерго сообщили, что ремонтные работы необходимы, так как износ сетей очень большой.
«Зависят они от многих факторов: наличия или отсутствия техники, персонала, поступления материалов и т. д. РЭС приходится учитывать много факторов одновременно. Все отключения согласовываются с администрацией и различными службами за 10 дней», - рассказали в энергокомпании.
Напомним, на минувшей недели жители Баргузинского и Курумканского района три дня подряд просидели без света. Сначала там произошла одна авария на ЛЭП, после случилась вторая. Когда электроснабжение восстановили, энергетики заявили, что им нужен еще день для «неплановых работ по повышению надежности воздушной линии» и снова отключили потребителей.
Фото: «Номер один»
Свое недовольство местные жители выплескивают в соцсетях.
«По ситуации с электричеством. Почему плановые работы нельзя проводить в мае-июне или с середины августа-сентябре? Почему их необходимо проводить в такую жару и туристический сезон? Продукты у людей портятся, в магазинах тоже. У турбаз происходит отток туристов из-за этого. О каком развитии туризма можно вести речь, если день через день проводят «плановые» отключения»? Рассмотрите возможность переноса плановых работ либо до начала туристического сезона, либо после», - пишут жители Максимихи в вайбер-чате «Баргузин-инфо.24/7».
В ответ представители компании «Бурятэнерго сообщили, что ремонтные работы необходимы, так как износ сетей очень большой.
«Зависят они от многих факторов: наличия или отсутствия техники, персонала, поступления материалов и т. д. РЭС приходится учитывать много факторов одновременно. Все отключения согласовываются с администрацией и различными службами за 10 дней», - рассказали в энергокомпании.
Напомним, на минувшей недели жители Баргузинского и Курумканского района три дня подряд просидели без света. Сначала там произошла одна авария на ЛЭП, после случилась вторая. Когда электроснабжение восстановили, энергетики заявили, что им нужен еще день для «неплановых работ по повышению надежности воздушной линии» и снова отключили потребителей.
Фото: «Номер один»
Тегитуризм отключение