Мошенники придумали изощренную схему, чтобы завладеть деньгами улан-удэнцев

«От сумы да от тюрьмы не зарекайся» - гласит народная мудрость. На улан-удэнку Анну Саяпину (имя и фамилия изменены) «сума» надвинулась нежданно. Одним далеко не прекрасным утром она зашла в Госуслуги и обнаружила, что стала должницей. Согласно присланному постановлению о возбуждении исполнительного производства, с нее собираются взыскать ни много ни мало 770 тыс. рублей! В пользу некой Натальи Лавренюк, находящейся в процессе банкротства. Исполнительный лист выдан Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.Среди знакомых Анны никакой Лавренюк отродясь не было. Да и вообще она не вела каких-либо дел с жителями или организациями Северной столицы. Тем паче не получала от них 770 тыс. рублей.Шокированная улан-удэнка стала искать решение суда в картотеке арбитражных дел. И нашла его в деле о банкротстве Лавренюк. Но шок от этого не прошел, скорее, усилился. В определении суда, вынесенном в декабре 2023 года, указано, что в суд обратился финансовый управляющий Алексей Максимов, член Крымского союза профессиональных арбитражных управляющих «Эксперт».Почему именно крымского? Разве в Санкт-Петербурге нет СРО арбитражных управляющих? Достоверно известно одно: Лавренюк предложила кандидатуру Максимова, и суд ее утвердил.В свою очередь, финансовый управляющий потребовал признать недействительной сделку по перечислению Лавренюк денежных средств в пользу Саяпиной. Дескать, Лавренюк перевела 770 тыс. рублей на электронный кошелек «КИВИ Банка» «безвозмездно, вследствие заблуждения».В определении суда уточняется, что Лавренюк за один день - 18 августа 2021 года – совершила 53 (!) денежных перевода на этот самый КИВИ-кошелек. Вдумайтесь: 53 перевода за один день… Ничего себе «заблуждение».Напомним, что приказом Банка России у «КИВИ Банка» с 21 февраля 2024 года отозвана лицензия в связи с «неоднократным нapyшeниeм в течeние oднoгo гoдa тpебoвaний Фeдepaльнoгo зaкoнa «О пpoтивoдействии легализации (oтмывaнию) дoxoдoв, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Сегодня, когда речь заходит о «финансировании терроризма», всем понятно, какая «страна 404» имеется в виду и кто разнообразными мошенническими способами выманивает деньги у населения России.Интересно, что в определении, которое вынесла судья Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области Любовь Виноградова, нет ни слова о том, была ли попытка уведомить Анну Саяпину о рассмотрении обособленного спора, грозящего последней взысканием крупной суммы. Направлялись ли ей копия заявления финансового управляющего Максимова, вызов для участия в судебном заседании, получила ли она их или судебная корреспонденция вернулась по истечении срока хранения в почтовом отделении.Впрочем, получить ее Анна Саяпина все равно не смогла бы. По той простой причине, что в определении суда в качестве ее места жительства указан адрес, по которому она никогда не проживала. Но из судебного акта следует, что этот адрес указал в своем заявлении член Крымского союза профессиональных арбитражных управляющих «Эксперт» Алексей Максимов. Он же, видимо, почерпнул недостоверную информацию из ответа «КИВИ Банка» на судебный запрос о том, кому принадлежит электронный кошелек (требовалось сообщить фамилию, имя и отчество, а также адрес регистрации).Так или иначе, но вторая сторона была лишена возможности отстаивать свои права в суде.Номер КИВИ-кошелька, на который Лавренюк, находясь в состоянии «заблуждения», 53 три раза перевела деньги, – это номер телефона. В «КИВИ Банке» существовала именно такая практика: электронному кошельку присваивался номер сотового, которым пользовался клиент при регистрации в платежном сервисе.Мы «пробили» этот номер через поисковик Яндекса и выяснили, что оператором в данном случае является ПАО «Мобильные ТелеСистемы» в Самарской области.- Я никогда не была в Самарской области, не покупала на свое имя сим-карту с таким номером и, разумеется, никогда им не пользовалась, в том числе не открывала электронные кошельки, - пояснила Анна Саяпина.Она также отметила, что ее паспорт неизменен с 2006 года. Свои паспортные данные Анна предоставляла при открытии счетов и карт, совершении платежей, оформлении ОСАГО, покупке билетов на самолеты и поезда, во множестве других жизненных ситуаций.Думается, уже понятно, что Анна оказалась втянута в сложную, хитроумную и долгоиграющую мошенническую схему. В качестве пострадавшей, конечно. Можно лишь удивляться тому, как Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, принимая решение о взыскании с нее шестизначной суммы (в уголовном праве это ущерб в крупном размере), не озадачился очевидными вопросами.С какой целью или по чьему наущению Лавренюк раз за разом переводила деньги на КИВИ-кошелек, якобы принадлежащий Саяпиной? Почему Лавренюк, два года находясь в процессе банкротства, не вспоминала о таинственных переводах и вдруг очнулась? Кому принадлежал номер телефона, ставший номером электронного кошелька? Куда разошлись деньги с платежного сервиса? Кто их получил: Саяпина или какие-то зарубежные хлопцы? И многими, многими другими...Даже сведения о личности самой Натальи Лавренюк в первоначальном определении судьи Любови Виноградовой, заверенном ее электронной подписью, кардинально расходятся. В преамбуле написано, что любительница переводить деньги «на деревню дедушке» родилась в Оренбургской области, в мотивировочной части – в Архангельской. Адреса в Питере - разные. Даже даты рождения, ИНН и СНИЛС категорически не совпадают! Только в июне 2024 года вынесено специальное определение суда «об исправлении опечатки», устраняющее эти разногласия.В остальном определения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области изготовлены будто под копирку. Одни и те же расхождения в установочных данных Лавренюк: ее питерском адресе, месте и дате рождения, ИНН и СНИЛС с последующим «исправлением опечаток». Два номера сотовых (они же - номера электронных кошельков) - из Самарской области (ПАО «Мобильные ТелеСистемы»), один - из Ульяновской (ПАО «Мегафон»). И ни одного из Бурятии.К сожалению, судебная система все чаще используется мошенниками в корыстных целях. Наловчились! Например, сейчас в Советском районном суде Улан-Удэ рассматривается уголовное дело о мошенничестве и покушении на мошенничество, совершенных организованной группой по предварительному сговору и в особо крупном размере. На скамье подсудимых - два юриста и их «клиенты». По версии гособвинения, первые помогали вторым уходить от реальных долгов, надувая долги фиктивные.С этой целью они задним числом изготавливали договоры о займах, суммы которых вкупе с процентами многократно превышали подлежащие взысканиям, согласно решениям суда, задолженности перед настоящими кредиторами. С этими договорами юристы шли в суд и тоже получали решения и исполнительные листы.Надо отметить, что денежные средства, вырученные от реализации имущества должников, распределяются между взыскателями пропорционально долгам перед ними. В этом и заключался «фокус».Тем, кто действовал добросовестно, полагаясь на правосудие, доставались сущие копейки. А вот мнимые кредиторы в сговоре с должниками получали львиную долю денег. Как они дальше «пилили» их между собой, история умалчивает. Но, судя по дорогим иномаркам, на которых подсудимые юристы и их «клиенты» приезжают к зданию Советского райсуда, дела у тех и других идут неплохо. Чего не скажешь о настоящих кредиторах: один лишился нескольких миллионов, другой – коммерческой недвижимости и теперь работает в такси...Вернемся к истории с питерскими корнями и сообщим самое неприятное и одновременно непонятное: аналогичные определения о взыскании крупных денежных сумм судья Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области Любовь Виноградова вынесла в отношении еще трех жительниц Улан-Удэ. Заявления финансового управляющего о взыскании 1 млн 20 тыс. рублей, 615 тыс. рублей и 300 тыс. рублей (плюс заявление по Саяпиной) она рассмотрела в один день - 19 декабря 2023 года. Огласила резолютивные части судебных актов. Признала недействительными «сделки», которые, как и в первом случае, представляли собой множественные переводы денег от Лавренюк на КИВИ-кошельки, якобы принадлежащие улан-удэнкам.Так, 17 августа 2021 года она совершила 20 переводов на один КИВИ-кошелек и 68 - на другой, 18 августа - 53, 19 августа - 41 перевод. То есть «заблуждение» Лавренюк длилось не один день, а целых три, и вылилось оно в сумму 2 млн 705 тыс. рублей.В остальном определения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области изготовлены будто под копирку. Одни и те же расхождения в установочных данных Лавренюк: ее питерском адресе, месте и дате рождения, ИНН и СНИЛС. Два номера сотовых (они же - номера электронных кошельков) из Самарской области (ПАО «Мобильные ТелеСистемы»), один - из Ульяновской (ПАО «Мегафон»). И ни одного из Бурятии.Странно, конечно, что жительница Питера за несколько месяцев до банкротства вдруг решила с поистине фанатичным упорством «облагодетельствовать» четырех улан-удэнок. Может, какие-то тайные филантропы поделили нашу страну на участки, как «дети лейтенанта Шмидта» в романе Ильфа и Петрова «Золотой теленок»?Но проделки Балаганова и Паниковского выглядят пустяковыми по сравнению с данной схемой. Судьба денег, переведенных Лавренюк на КИВИ-кошельки, неизвестна. Пример Анны Саяпиной позволяет предполагать, что никто из наших землячек ими не воспользовался. Скорее всего, они даже не знали о том, что на их имена по чужим телефонам из далеких регионов Поволжья открыты КИВИ-кошельки. А вот «письма счастья» о взысканиях крупных сумм они уже получили или скоро получат.Мы приглашаем в редакцию «Номер Один» Плеханову М. В., Малаканову Е. К., Каленых Н. Ю. для совместного противодействия изощренной схеме мошенников. Пусть теперь любители наживы за чужой счет не зарекаются от тюрьмы…Фото: «Номер один»