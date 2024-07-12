Общество 12.07.2024 в 09:30

В Бурятии работников культурного учреждения посадили на копеечную зарплату

Она не дотягивала даже до МРОТ
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии работников культурного учреждения посадили на копеечную зарплату
Прокуратура Бурятии выявила нарушения трудовых прав работников учреждения культуры в поселке Усть-Баргузин.

«Установлено, что в нарушение ст. 133 Трудового кодекса РФ работодатель в течение 2023 года выплачивал зарплату 23 работникам ниже установленного минимального размера оплаты труда», - сообщили в надзорном ведомстве.

Для восстановления прав работников прокурор внес руководителю учреждения представление. По результатам его рассмотрения им сделали перерасчет, дополнительно выплатив свыше 200 тысяч рублей на всех.

Кроме того, по постановлению прокурора за неполную выплату зарплаты учреждение оштрафовано на 30 тысяч рублей.

Фото: «Номер один»
Теги
зарплата

Все новости

В Бурятии осудили пьяного мотоциклиста
12.07.2024 в 10:57
Глава Бурятии принял участие в открытии детского сада в Мухоршибирском районе
12.07.2024 в 10:37
В Бурятии ветеран СВО отдал почку своему сыну
12.07.2024 в 10:36
В Бурятии ищут 47-летнего жителя Новой Бряни
12.07.2024 в 10:10
В Бурятии назначили нового руководителя базового медицинского колледжа
12.07.2024 в 09:53
В Мухоршибирском районе из-за короткого замыкания обгорел жилой дом
12.07.2024 в 09:51
В Бурятии потушили 20 лесных пожаров
12.07.2024 в 09:35
В Бурятии работников культурного учреждения посадили на копеечную зарплату
12.07.2024 в 09:30
Жительницу Улан-Удэ обвиняют в хищении денег, собранных на новогодние подарки
12.07.2024 в 09:19
Изменение даты получения пенсии
12.07.2024 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 июля

Читайте также
В Бурятии ветеран СВО отдал почку своему сыну
Операция по пересадке органа прошла успешно
12.07.2024 в 10:36
В Бурятии назначили нового руководителя базового медицинского колледжа
Им стала консультант по мобилизационной подготовке Ольга Оканина
12.07.2024 в 09:53
Изменение даты получения пенсии
Можно ли выбрать на свое усмотрение?
12.07.2024 в 09:00
Мошенники придумали изощренную схему, чтобы завладеть деньгами улан-удэнцев
Для этого в ход пошла судебная система
12.07.2024 в 06:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru