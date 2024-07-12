В Бурятии работников культурного учреждения посадили на копеечную зарплату

Прокуратура Бурятии выявила нарушения трудовых прав работников учреждения культуры в поселке Усть-Баргузин.«Установлено, что в нарушение ст. 133 Трудового кодекса РФ работодатель в течение 2023 года выплачивал зарплату 23 работникам ниже установленного минимального размера оплаты труда», - сообщили в надзорном ведомстве.Для восстановления прав работников прокурор внес руководителю учреждения представление. По результатам его рассмотрения им сделали перерасчет, дополнительно выплатив свыше 200 тысяч рублей на всех.Кроме того, по постановлению прокурора за неполную выплату зарплаты учреждение оштрафовано на 30 тысяч рублей.Фото: «Номер один»