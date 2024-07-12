Общество 12.07.2024 в 09:53

В Бурятии назначили нового руководителя базового медицинского колледжа

Им стала консультант по мобилизационной подготовке Ольга Оканина
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии назначили нового руководителя базового медицинского колледжа
В Бурятии назначен новый директор Республиканского базового медицинского колледжа имени Раднаева. Им стала кандидат социологических наук, победитель конкурса «Лучший государственный служащий 2023 года» Ольга Оканина. Об этом в соцсетях сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

Ольга Оканина окончила Бурятский государственный педагогический институт по специальности «Филология», получив квалификацию учителя русского языка и литературы. После окончания вуза более 5 лет работала учителем русского языка и литературы в школе.

«Ольга Оканина в системе здравоохранения отработала 26 лет, имеет большой управленческий опыт, хорошо знает специфику, задачи, потребности всех медицинских организаций республики», - рассказала о новом директоре Евгения Лудупова.

Правда, какие именно должности ранее занимала Ольга Оканина, министр здравоохранения не сообщила. Известно, что на момент участия в конкурсе «Лучший госслужащий 2023 года» г-жа Оканина фигурировала как консультант по мобилизационной подготовке и специальной работе аппарата управления министерства здравоохранения Бурятии.

Напомним, последние несколько лет директором базового медицинского колледжа являлась Светлана Замбалова. Недавно в правительстве Бурятии сообщили, что для колледжа построят новый учебный корпус на 300 учащихся и 300 человек персонала, его общая площадь составит более 7800 кв. метров. На разработку проекта нового здания уже выделили почти 20 млн рублей.

Фото: телеграм-канал Евгении Лудуповой
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здравоохранение назначение

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