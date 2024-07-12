Общество 12.07.2024 в 10:36

В Бурятии ветеран СВО отдал почку своему сыну

Операция по пересадке органа прошла успешно
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии ветеран СВО отдал почку своему сыну
В Республиканской клинической больнице рассказали об очередной успешной операции по пересадке почки. Донором органа для больного мужчины выступил его отец, недавно вернувшийся со спецоперации.

Как сообщили в РКБ, у 28-летнего Александра из Иволгинского района проблемы с почками начались еще в 19 лет. В 2017 году его почки окончательно отключились, и молодой человек на долгие семь лет стал пациентом диализного центра.

«Конечно, это дается тяжело, особенно сразу после процедуры и второй день без нее. Трижды в неделю я просыпался в четыре утра, уезжал в город, четыре часа у аппарата, потом дорога домой. О каком-то физическом труде речь даже не шла, хотя в условии сельской местности это необходимость», - рассказал Александр.

Молодой человек задумывался о трансплантации, однако ехать на операцию в другой регион ему было очень проблематично. Новость о том, что программа по пересадке почек заработала в Бурятии, он воспринял с воодушевлением.

20 мая 2024 года его жизнь разделилась на до и после. Почку молодому человеку отдал отец, который недавно вернулся с СВО.

«Страха не было, лишь волнение, когда ждал в палате, когда везли в операционную. Помню, что очнулся уже в реанимации, а услышав голос отца, сразу же успокоился и уснул дальше», - рассказывает Александр.

Сейчас молодой человек уже находится дома и строит планы на будущее.

Напомним, операции по пересадке почек в Бурятии начали делать в 2021 году. На данный момент проведено уже более 10 трансплантаций. В качестве доноров органов пока выступают только родственники больных пациентов. Однако весной этого года в Минзраве Бурятии сообщили, что планируют начать трупную трансплантацию почек.

Фото: РКБ им. Семашко
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