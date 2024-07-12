Общество 12.07.2024 в 11:12

Вдова рыбака, чью палатку раздавила машина, отсудила 2,5 миллиона у водителя

Её младшая дочь родилась уже после смерти отца
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Текст: КП-Новосибирск
Вдова рыбака, чью палатку раздавила машина, отсудила 2,5 миллиона у водителя
Суд вынес решение по иску вдовы рыбака, погибшего под колесами авто в Новосибирской области на озере Большие Чаны. Трагедия произошла 11 декабря 2022 года около часа дня.

- Мы с зятем Сашей приехали на рыбалку из Омской области: места эти хорошо знали, были тут уже не раз, - рассказал КП-Новосибирск Максим. – На льду поставили палатку, стали рыбачить. Заметили, что какой-то пьяный мужик на иномарке ездил по льду, но значения не придали. Потом сами зашли погреться в палатку, и в этот момент услышали резкий шум мотора, я почувствовал удар и упал. Пару минут я лежал, не понимал, что происходит. А когда пришел в себя, то увидел, что нашу палатку снесло, а Саша лежит рядом.

Водитель «Toyota Rav 4», раздавивший палатку, пытался помочь Александру.

- Он кричал Саше: «Только живи, живи», извинялся передо мной, - говорит Максим.

Но тщетно: рыбак от полученных травм погиб на месте аварии, вызванная Максимом полиция задержала водителя иномарки. Суд признал его виновным в причинении смерти по неосторожности, назначил год исправительных работ и обязал выплатить семье погибшего мужчины 4 400 000 рублей.

Однако вдова рыбака – Наталья - вновь подала гражданский иск и потребовала компенсацию морального вреда – пять миллионов рублей.

- У нас с Сашей было четверо детей. Когда случилась авария, я была беременна: моя младшая дочка, которой недавно исполнился год, никогда не видела отца, - объясняет свои требования сибирячка. – Я сама очень тяжело перенесла смерть мужа. Примерно через три месяца после родов у меня на фоне стресса воспалились суставы: боль была настолько сильной, что я просто не могла встать с кровати. Брат постоянно возил меня по больницам, чтобы мне назначили хоть какое-то лечение. Теперь мне всю жизнь придется пить таблетки, чтобы заглушать боль, иначе она вернется с новой силой.

Но суд требования Натальи удовлетворил лишь наполовину:

- В пользу вдовы взыскать 100 000 рублей, в пользу каждого несовершеннолетнего ребенка по 600 000 рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано, - таким было решение суда.

Будет ли Наталья это решение обжаловать, пока неясно.

Фото: vk.com/fishing55_region

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